"Не сказала мені": Тайсон Ф'юрі розповів, що дружина втратила дитину напередодні його поєдинку з Усиком

Тайсон і Періс познайомилися, коли йому було 17, а їй - 15 років Фото з Instagram Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вперше розповів про горе, яке його родина пережила декілька місяців тому. За день перед тим, як 18-го травня в Ер-Ріяді відбувся його поєдинок із Олександром Усиком, Тайсонова дружина Періс втратила їхню дитину.

34-річна жінка перебувала на шостому місяці вагітності хлопчиком, і їй фактично довелося народжувати мертвого малюка.

Дружина не повідомила про трагедію Ф'юрі, щоби гірка новина не вплинула на його здатність битися.

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Про те, що сталося, 36-річний Тайсон розповів під час пресконференції, присвяченої його майбутньому бою-реваншу з Олександром Усиком, повідомляють Daily та The Mirror.

Ф'юрі одружені вже майже 16 років

"Коли вона сказала, що не може прилетіти (на бій), я зрозумів, що є якась проблема. Зазвичай вона з'являється на тому тижні, коли має відбутися бій, але вона сказала, що в неї високий кров'яний тиск", - поділився Ф'юрі.

Періс пропонували прислати за нею приватний літак, і щоби вона взяла з собою лікаря, але жінка так і не прилетіла.

"Вона сказала, що не може приїхати, я запитав, що таке, попросив її сказати мені, але вона не сказала. Тож я зрозумів, зрозумів, що там проблема. Я сказав моєму братові: "Вона втратила ту дитину". Вона так і не сказала мені, що втратила дитину, але я зрозумів", - розповів боксер.

Поки Тайсон Ф'юрі готувався до зустрічі з Олександром Усиком, Періс Ф'юрі вже знала, що їхній дитині не судилося народитися

"Я не виправдовуюся (за свій програш), але в неї було шість місяців вагітності, це не як маленький викидень на початку, ти маєш фізично народити мертве дитя, сама-одна, поки твій чоловік у чужій країні. Я не зміг бути поруч із нею в той момент, і для мене це тяжко. Проходити через це самій - це недобре. Я з цією жінкою довше, ніж був без неї, тож це тяжко, що я не зміг бути поруч у той час. Коли я повернувся, отримав невідворотне підтвердження, що його більше нема, але вона тримала це в секреті", - зазначив він.

Ф'юрі наголосив, що не тому він програв той бій Усику.

"Я - людина честі і я роблю те, що мушу робити, коли я там (на рингу). Коли я в поєдинку, я не думаю про таке. Ніщо за межами рингу не має значення, нема емоцій, ти про все думаєш уже потім", - пояснив він.

"Чи будуть у нас іще діти? Я не знаю, чи повернулася вона до норми після того. Це сталося лише кілька місяців тому. Таке непросто пережити. Але давайте більше не будемо про це жахіття, бо я розплачуся", - зізнався спортсмен.

Користувачі соцмереж після розповіді Тайсона висловлюють співчуття та підтримку йому і Періс. Пишуть, що такий вчинок жінки - свідчення справжньої любові та відваги

На жаль, це не перша ненароджена дитина, яку втратили Ф'юрі. У 2014-му році їхній малюк помер в утробі, коли Періс була на п'ятому місяці. А у 2018-му в жінки стався викидень. Того разу вона теж не повідомила про це одразу чоловікові, щоби не відволікати його від важливого бою.

Нагадаємо, Тайсон і Періс виховують сімох нащадків: Венесуелу, Джона Джеймса, Тайсона ІІ, Валенсію, Адоніса Амазію, Атіну та Ріко. В березні 2024-го року боксер у соцмережі натякнув на майбутнє поповнення. Виявляється, то і був той хлопчик, якого вони з дружиною згодом втратять.

Як відомо, після програшу Тайсона Ф'юрі Періс опублікувала сторіс, де пообіцяла, що більше не буде бою, де її не буде поруч із ним.