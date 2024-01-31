"Тіло повинно мені подобатись": MamaRika наважилася на пластичну операцію. Оновлено

Марія Мельник 31 січня, 11:15

34-річна співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа), яка нещодавно зізнавалася в любові до свого тіла, вирішила підкорегувати його.

У мережі виконавиця спершу заінтригувала візитом до пластичного хірурга, а пізніше повідомила, що робитиме мамопластику.

"Я люблю себе… Люблю такою, якою є, люблю різною, радісною і сумною, повною сил та виснаженою, з мейком та без. Зі всіма своїми недоліками, шрамами, якими я пишаюся - вони нагадують мені, хто я є, нагадують про народження сина, про жіночу силу, яка в мені, яка в кожній з нас", - написала Середа.

Анастасія задоволена своїм тілом, однак вирішила зробити його краще

Анастасія задоволена своїм тілом, однак вирішила зробити його краще

скрін з відео

"Але я готова йти далі та ставати кращою версією себе. Тому прийшов час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!", - продовжує тримати інтригу Анастасія.

Настя не сказала, яку саме частину тіла планує змінити

Настя не сказала, яку саме частину тіла планує змінити

"Зовсім скоро я познайомлю вас із новою собою…", - підбила підсумки MamaRika.

Є вирогідність, що це може бути мамопластика

Є вирогідність, що це може бути мамопластика

Співачка повідомила, що робитиме груди (за 30 хвилин до операції)

Співачка повідомила, що робитиме груди (за 30 хвилин до операції)

Нагадаємо, минулого року Анастасія розказувала, що помітила, як постаріла після початку війни. А ще співачка відповідала, чи планувала перефарбувати волосся з рожевого та чому взагалі колись обрала саме цей колір.

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MamaRika

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