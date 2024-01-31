"Тіло повинно мені подобатись": MamaRika наважилася на пластичну операцію. Оновлено

34-річна співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа), яка нещодавно зізнавалася в любові до свого тіла, вирішила підкорегувати його.

У мережі виконавиця спершу заінтригувала візитом до пластичного хірурга, а пізніше повідомила, що робитиме мамопластику.

"Я люблю себе… Люблю такою, якою є, люблю різною, радісною і сумною, повною сил та виснаженою, з мейком та без. Зі всіма своїми недоліками, шрамами, якими я пишаюся - вони нагадують мені, хто я є, нагадують про народження сина, про жіночу силу, яка в мені, яка в кожній з нас", - написала Середа.

Анастасія задоволена своїм тілом, однак вирішила зробити його краще скрін з відео

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"Але я готова йти далі та ставати кращою версією себе. Тому прийшов час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!", - продовжує тримати інтригу Анастасія.

Настя не сказала, яку саме частину тіла планує змінити

"Зовсім скоро я познайомлю вас із новою собою…", - підбила підсумки MamaRika.



Є вирогідність, що це може бути мамопластика

Співачка повідомила, що робитиме груди (за 30 хвилин до операції)

Нагадаємо, минулого року Анастасія розказувала, що помітила, як постаріла після початку війни. А ще співачка відповідала, чи планувала перефарбувати волосся з рожевого та чому взагалі колись обрала саме цей колір.

