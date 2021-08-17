"Здійснила ще одну мрію": Стужук зробила чергову пластику

Блогерка Софія Стужук знову лягла під ніж пластичного хірурга.

Вона вирішила здійснити свою маленьку мрію та зробила ринопластику.

Операцію проводив екс співачки Слави Камінської, Едгар Камінський. Він навіть викладав відео процесу у своєму Instagram.

Результат Стужук покаже пізніше

Сама Софія показалася вже після процедури, але ще з пластиром на носі. У такому вигляді вона поїхала додому.

Андрій Шатирко забрав заліплену пластиром Соню додому

Нагадаємо, у березні Стужук зробила собі цицюлі, які тепер вважає завеликими.

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