Мірошниченки замилували першою різдвяною фотосесією з трьома дітьми
Зіркова родина Тімура, Інни, Мії, Марка та Марселя Мірошниченків цьогорічні зимові свята вперше зустрічатиме вп'ятьох.
А до наступних, можливо, до них уже встигне приєднатися ще одна прийомна дитинка - як мріє Мія, сестричка.
Різдвяною сімейною фотосесією в нинішньому складі Мірошниченки поділилися в Instagram.
Нагадаємо, для Марселя це перша ялинка у житті. В серпні хлопчик відсвяткував 2-річчя, свій перший день народження з сім'єю.
Читайте також:
"Разом на все життя": Мірошниченки поділилися фото з прийомним сином, яке потай зробили у день знайомства
"Потрібне ліжко 2х3 метри": Мірошниченко замилував ФОТО сплячої дружини та дітей
"Найбільше моє щастя у житті - зустріти тебе": дружина Мірошниченка зворушила зізнанням та ніжним ВІДЕО з чоловіком
Приєднуйтесь до дискусії