Мірошниченки замилували першою різдвяною фотосесією з трьома дітьми

Зіркова родина Тімура, Інни, Мії, Марка та Марселя Мірошниченків цьогорічні зимові свята вперше зустрічатиме вп'ятьох.

А до наступних, можливо, до них уже встигне приєднатися ще одна прийомна дитинка - як мріє Мія, сестричка.

Різдвяною сімейною фотосесією в нинішньому складі Мірошниченки поділилися в Instagram.

У січні Тімур із Інною святкуватимуть шосту річницю свого шлюбу Фото Maksim Lisovoi

Тато з 2,5-річним Марселем

Мії 5 років

Маркові в січні виповниться 4

Нагадаємо, для Марселя це перша ялинка у житті. В серпні хлопчик відсвяткував 2-річчя, свій перший день народження з сім'єю.











