Мірошниченки замилували першою різдвяною фотосесією з трьома дітьми

Марія Ткаченко 5 грудня 2023, 17:50

Зіркова родина Тімура, Інни, Мії, Марка та Марселя Мірошниченків цьогорічні зимові свята вперше зустрічатиме вп'ятьох.

А до наступних, можливо, до них уже встигне приєднатися ще одна прийомна дитинка - як мріє Мія, сестричка.

Різдвяною сімейною фотосесією в нинішньому складі Мірошниченки поділилися в Instagram.

У січні Тімур із Інною святкуватимуть шосту річницю свого шлюбу

У січні Тімур із Інною святкуватимуть шосту річницю свого шлюбу

Фото Maksim Lisovoi
Тато з 2,5-річним Марселем

Тато з 2,5-річним Марселем

Мії 5 років

Мії 5 років

Маркові в січні виповниться 4

Маркові в січні виповниться 4

Нагадаємо, для Марселя це перша ялинка у житті. В серпні хлопчик відсвяткував 2-річчя, свій перший день народження з сім'єю.

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