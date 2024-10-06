"Взяв м'яч - х*рач": Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується, які нормативи здає, та дала поради щодо харчування

Фото з Instagram Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка утерла носа хейтерам віджиманнями у складній йога-позі, детально розповіла про свій раціон, кількість тренувань та нормативи, які здає щотижня.

Про це зірка говорила у сторіс, відповідаючи на питання шанувальників.

Хтось запитав Кароль, як вона взяла себе в руки та схуднула.

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"Ну що значить "як"? Встав, взяв м'яч - х*рач. Відповідаю на всі питання. Тренування everyday (щодня). Буває й по два рази на день. Що саме роблю? Не тільки йога. Скакалка - почніть з хвилини. Я починала з невеликого результату, зараз стрибаю 40 хвилин. Це роблю три рази на тиждень, а от йога - кожного дня", - розповіла Тіна.

Тіна відповіла на питання про свої тренування та харчування

Співачка зазначила, що кожного тижня вона обов'язково здає нормативи.

"Щовівторка я здаю нормативи різного характеру. Це і біг, і відтискання, і прес. Також є така практика важлива дуже - планка. Яку роблю, ну, через день. Для фану це від 10 до 16 хвилин. А коли я хочу ставити рекорд, я до цього трішечки готуюсь, не перевантажую руки. Як ви пам'ятаєте, останній рекорд був година. У мене немає такого затятого, що я хочу зробити більше, але так от раз на місяць, раз на два місяці годинку у планці - це топчик. Тому що вона підтягує тобі все тіло", - додала Кароль.

Тренується зірка кожного дня

Зірка також поділилася секретами свого харчування та дала поради щодо цього своїм підписникам.

"Найголовніше, щоби ви контролювали рівень цукру у крові і є продукти, які його сильно розганяють. Наприклад, ми зараз говоримо не за глікемічний індекс, а за інсуліновий. Якщо ви їсте гречку, вона по індексу вища, ніж ви би їли, наприклад, хліб. Тобто паста, хліб і все таке мучне, без додавання цукру, я маю на увазі, бездріжджове, ви можете їсти в обід. А від рису ви поправитеся швидше, ніж від хліба", - наголосила співачка.

Скріншот з Instagram Тіни Кароль

Скріншот з Instagram Тіни Кароль

Тіна також зізналася, що дуже любить хліб, та пожартувала, аби з нею познайомитися, треба принести крафтовий хліб.

Нагадаємо, якось Тіна Кароль вчила своїх підписників стояти на голові.

А блогерку Дашу Квіткову співачка на парному тренуванні вразила своїми знаннями йоги.