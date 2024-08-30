Кароль у бодіс'юті вразила тілом, гнучкістю і стійкою на голові у танцювальному кліпі-імпровізації

Співачка Тіна Кароль представила танцювальний кліп на пісню "Відчиняю".
У відео артистка продемонструвала неймовірну гнучкість і пластику свого сильного тіла.
Яскрава, виразна, меланхолійна Тіна ідеально поєднала танцювальний драйв та сенс нової пісні, демонструючи неперевершену фізичну форму.
Режисеркою відео на пісню "Відчиняю" стала Ната Курган, яка вже створила кліпи на хіти Тіни "Стерво", "Не святі", "Троянди" та "З тобою".
"Ми разом з Тіною вирішили не ставити хореографію для кліпу, а піти зовсім іншим шляхом - шляхом імпровізації. Я лише трішки направляв, і на моїх очах відкривалася нова Тіна, з новою пластикою, рухами. Таку Тіну ще не бачив ніхто, вона настільки легко імпровізує, легко віднаходить в собі нове", - коментує хореограф-постановник Костя Гордієнко.
Нагадаємо, днями Кароль вразила новим спортивним рекордом - простояла у планці цілу годину.