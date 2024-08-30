Кароль у бодіс'юті вразила тілом, гнучкістю і стійкою на голові у танцювальному кліпі-імпровізації

Кароль у бодіс'юті вразила тілом, гнучкістю і стійкою на голові у танцювальному кліпі-імпровізації

Марія Мельник 30 серпня, 11:30

Співачка Тіна Кароль представила танцювальний кліп на пісню "Відчиняю".

У відео артистка продемонструвала неймовірну гнучкість і пластику свого сильного тіла.

Яскрава, виразна, меланхолійна Тіна ідеально поєднала танцювальний драйв та сенс нової пісні, демонструючи неперевершену фізичну форму.

Кароль на підборах повигиналася на підлозі

Кароль займається аштанга-йогою кожного дня, і цього неможливо не помітити, дивлячись на її форму


Тіна Кароль продемонструвала прес

Окрім йоги, спонсор потужного пресу виконавиці - стрибки на скакалці

Режисеркою відео на пісню "Відчиняю" стала Ната Курган, яка вже створила кліпи на хіти Тіни "Стерво", "Не святі", "Троянди" та "З тобою".

"Ми разом з Тіною вирішили не ставити хореографію для кліпу, а піти зовсім іншим шляхом - шляхом імпровізації. Я лише трішки направляв, і на моїх очах відкривалася нова Тіна, з новою пластикою, рухами. Таку Тіну ще не бачив ніхто, вона настільки легко імпровізує, легко віднаходить в собі нове", - коментує хореограф-постановник Костя Гордієнко.

Кароль - фігура у повний зріст

Ідеальний прес співачки Тіни Кароль

Від пропрацьованого пресу Кароль неможливо відірвати очей

Нагадаємо, днями Кароль вразила новим спортивним рекордом - простояла у планці цілу годину.

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Тіна Кароль
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