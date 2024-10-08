Кароль відповіла на чутки про роман з 30-річним бізнесменом. Відео

ТаблоID 8 жовтня, 13:15
Співачка Тіна Кароль у піджаку

Тіна Кароль прокоментувала особисте життя

фото з instagram

Останнім часом у мережі активно ширилися чутки про роман співачки Тіни Кароль з молодшим на 9 років бізнесменом Юрієм Арошидзе.

Виконавиця тривалий час не коментувала плітки, однак днями на одному зі своїх концертів прояснила, ймовірно, саме цю ситуацію.

Відео з коментарем у TikTok запостила користувачка nastyaprohorova23.


"Це все смішно. Особливо останнє – те, з ким мене поженили. Я кажу, що в "Дії" цього не бачила, тому все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…", - прокоментувала Тіна.

@nastyaprohorova23 #тінакароль ♬ оригинальный звук - Nastyaprohorova23

Нагадаємо, у 2023-му Кароль приписували роман з хореографом Дмитром Жуком.

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Тіна Кароль
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