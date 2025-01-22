Бабусі Дакоти Джонсон 95: зірка фільмів Хічкока вразила молодим виглядом. Відео

Акторка Тіппі Хедрен у 1960-их Фото Getty Images

Американська акторка Тіппі Хедрен, мама Мелані Гріффіт та бабуся Дакоти Джонсон днями відсвяткувала своє 95-річчя.

Відео з матріархинею акторської династії, зіркою стрічок Альфреда Хічкока, зняте в її день народження, опублікувала у своєму Instagram її дочка.

Ошатна Тіппі, у прикрасах та при мейкапі, сидить за столом і задмухує свічки на своєму торті.

Легендарній актрисі виповнилося 95

"Моїй прекрасній мамі вчора виповнилося 95! Вона щаслива, здорова і бойовита!", - запевнила Мелані.

Бабуся Дакоти Джонсон все ще гарна та бойовита

Коментатори, серед яких чимало зірок, засипали іменинницю компліментами і привітаннями.

"Красуня!", - написала Демі Мур.

"Вперед, Тіппі!", - побажала Рита Вілсон.

Підписники Гріффіт відзначають, що її мама аж ніяк не виглядає на свої літа і їй можна дати 60+.

Як відомо, Мелані успадкувала від Тіппі гарну генетику. Зірка, якій зараз 67, змогла побороти алкогольну та наркотичну залежність, веде здоровий спосіб життя, старанно займається спортом і демонструє вражаючі результати.

Нагадаємо, хоча велику славу Хедрен принесли саме ролі в фільмах Хічкока "Птахи" та "Марні", акторка більше з ним не працювала. Лише багато років по тому в своїх мемуарах Тіппі розкрила причину: режисер її жорстоко домагався.



