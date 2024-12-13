Оце так гени! Лопес зазнімкувалася з 79-річною красунею-мамою
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привітала з днем народження свою маму Гваделупе, якій виповнилося 79.
У Instagram вона поділилася фото з іменинницею - чепурною пані при мейкапі та з манікюром.
"Із днем народження, мамусю! Я дуже тебе люблю! Дякую, що ти завжди поруч зі мною...", - написала Джей Ло.
У хештегу зірка розсекретила кумедне домашнє прізвисько мами - Лупінатор.
Нагадаємо, Гваделупе спочатку була категорично проти того, щоби дочка йшла у шоубізнес замість навчання в коледжі. У якийсь момент через конфлікт із нею Дженніфер навіть пішла з дому і жила у танцювальній студії.
Як відомо, в Джей Ло є дві сестри.
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