Оце так гени! Лопес зазнімкувалася з 79-річною красунею-мамою

Марія Ткаченко 13 грудня, 15:00
Дженніфер Лопес
Фото з Instagram Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привітала з днем народження свою маму Гваделупе, якій виповнилося 79.

У Instagram вона поділилася фото з іменинницею - чепурною пані при мейкапі та з манікюром.

Мама Дженніфер Лопес

Мама Дженніфер Лопес святкує 79-річчя


"Із днем народження, мамусю! Я дуже тебе люблю! Дякую, що ти завжди поруч зі мною...", - написала Джей Ло.

У хештегу зірка розсекретила кумедне домашнє прізвисько мами - Лупінатор.

Мама Джей Ло

Донька іменинниці зібрала кумедну фотодобірку з нею

Дженніфер Лопес та її мама

Дженніфер і Гваделупе

Мама Дженніфер Лопес Гваделупе

Артистка називає свою мамусю "Лупінатором"

Нагадаємо, Гваделупе спочатку була категорично проти того, щоби дочка йшла у шоубізнес замість навчання в коледжі. У якийсь момент через конфлікт із нею Дженніфер навіть пішла з дому і жила у танцювальній студії.

Як відомо, в Джей Ло є дві сестри.

Читайте також:

Усміхнена та щаслива: Лопес на тлі розлучення з Аффлеком розрадила фанів новими фото

Постала з попелу: Лопес топлес та у хижих трусиках знялася для глянцю і вперше після розриву з Аффлеком заговорила про особисте. Фото

Картатий монохром та шоколадний трикотаж: Лопес оголила ефектні ноги у двох коротких тотал луках. Фото

Лопес у ботфортах та суперміні закинула ноги на стіл для ефектних фото

Виглядає апетитно: Лопес у паєтковому максі з провокаційним декольте зайнялася куховарством уночі

Лопес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів