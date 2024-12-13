Оце так гени! Лопес зазнімкувалася з 79-річною красунею-мамою

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привітала з днем народження свою маму Гваделупе, якій виповнилося 79.

У Instagram вона поділилася фото з іменинницею - чепурною пані при мейкапі та з манікюром.

Мама Дженніфер Лопес святкує 79-річчя

Реклама:

"Із днем народження, мамусю! Я дуже тебе люблю! Дякую, що ти завжди поруч зі мною...", - написала Джей Ло.

У хештегу зірка розсекретила кумедне домашнє прізвисько мами - Лупінатор.

Донька іменинниці зібрала кумедну фотодобірку з нею

Дженніфер і Гваделупе

Артистка називає свою мамусю "Лупінатором"

Нагадаємо, Гваделупе спочатку була категорично проти того, щоби дочка йшла у шоубізнес замість навчання в коледжі. У якийсь момент через конфлікт із нею Дженніфер навіть пішла з дому і жила у танцювальній студії.

Як відомо, в Джей Ло є дві сестри.