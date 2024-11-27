На високих підборах і в сукні з зухвалим розрізом: 91-річна Джоан Коллінз із п'ятим чоловіком відвідала благодійний івент. Фото
Британська акторка Джоан Коллінз стала почесною гостею та спікеркою на благодійному заході The Shooting Star Ball, що відбувся днями у Лондоні.
91-річна кінодіва була, як завжди, ошатна: з пишною зачіскою та яскравим мейкапом, вбрана білу зі сріблом вінтажну сукню від Mark Zunino та на незмінних високих підборах. Супроводжував Джан її чоловік Персі Гібсон.
Нагадаємо, Коллінз переконана, що вік 90+ аж ніяк не є підставою для того, щоби "розсипатися" і переставати насолоджуватися життям. Зірка наголошує, що обходиться без жодних підтяжок та ін'єкцій краси.
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