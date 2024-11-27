На високих підборах і в сукні з зухвалим розрізом: 91-річна Джоан Коллінз із п'ятим чоловіком відвідала благодійний івент. Фото

Британська акторка Джоан Коллінз стала почесною гостею та спікеркою на благодійному заході The Shooting Star Ball, що відбувся днями у Лондоні.

91-річна кінодіва була, як завжди, ошатна: з пишною зачіскою та яскравим мейкапом, вбрана білу зі сріблом вінтажну сукню від Mark Zunino та на незмінних високих підборах. Супроводжував Джан її чоловік Персі Гібсон.

Персі Гібсон - п'ятий чоловік зірки серіалу "Династія" Фото Getty Images

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Нагадаємо, Коллінз переконана, що вік 90+ аж ніяк не є підставою для того, щоби "розсипатися" і переставати насолоджуватися життям. Зірка наголошує, що обходиться без жодних підтяжок та ін'єкцій краси.