На високих підборах і в сукні з зухвалим розрізом: 91-річна Джоан Коллінз із п'ятим чоловіком відвідала благодійний івент. Фото

Марія Ткаченко 27 листопада, 16:00
Джоан Коллінз
Фото з Instagram Коллінз

Британська акторка Джоан Коллінз стала почесною гостею та спікеркою на благодійному заході The Shooting Star Ball, що відбувся днями у Лондоні.

91-річна кінодіва була, як завжди, ошатна: з пишною зачіскою та яскравим мейкапом, вбрана білу зі сріблом вінтажну сукню від Mark Zunino та на незмінних високих підборах. Супроводжував Джан її чоловік Персі Гібсон.

Джоан Коллінз та її чоловік

Персі Гібсон - п'ятий чоловік зірки серіалу "Династія"

Фото Getty Images

Ліз Херлі та Джоан Коллінз

Джоан зустрілася зі своєю приятелькою Елізабет Херлі

Син Елізабет Херлі

І з сином Херлі Деміеном

Елізабет Херлі

59-річний Персі та 59-річна Ліз теж зазнімкувалися разом на згадку

Нагадаємо, Коллінз переконана, що вік 90+ аж ніяк не є підставою для того, щоби "розсипатися" і переставати насолоджуватися життям. Зірка наголошує, що обходиться без жодних підтяжок та ін'єкцій краси.

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