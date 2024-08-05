"Вони нерозлучні": Крузу закидають роман із молодшою на 37 років співачкою - інсайдер

У Тома новий роман? фото Getty Images

62-річний голлівудський актор Том Круз після кількох невдалих публічних романів не втратив надії та наміру знайти своє кохання.

І, зі слів близького до актора оточення, його серце вже заполонила нова пасія.

Як пише Page Six, Круз захопився 25-річною іспанською співачкою Вікторією Канал. Пара начебто познайомилася на музичному фестивалі, на якому виступала дівчина. І от через кілька тижнів дружнього спілкування між ними пролетіла іскра.

Вікторія від народження не має кінцівки фото з Instagram Вікторії

"Том запросив Вікторію відвідати його під час зйомок. На цілий день. І це не те, що він зробив би для звичайної подруги", – сказало джерело.

"Спершу могло б здатися, що в них не вийшло б бути чимось більшим, ніж просто друзями. Але вони фактично нерозлучні", – додало воно.

Між Крузом та Канал 37 років різниці у віці фото з Instagram Вікторії Канал

Інсайдер підкреслює, що Круз, який дуже відповідально ставиться до робочого процесу, не любить сторонніх на знімальному майданчику. І те, що він зробив для Вікторії, може свідчити про їхню близькість.

До речі, сама дівчина не приховує дружніх стосунків із Томом. Ще на початку липня вона поділилася дописом в Instagram, де показала їхню зустріч. А також нещодавно знову запостила "фото з другом".

Вікторія не приховує свою дружбу з Крузом, а джерела переконують, що вони нерозлучні фото з Instagram Вікторії

Нагадаємо, раніше Крузу закидали залицяння до співачки Шакіри. В актора також був короткотривалий роман з дочкою колишнього російського депутата.