"Вони нерозлучні": Крузу закидають роман із молодшою на 37 років співачкою - інсайдер
62-річний голлівудський актор Том Круз після кількох невдалих публічних романів не втратив надії та наміру знайти своє кохання.
І, зі слів близького до актора оточення, його серце вже заполонила нова пасія.
Як пише Page Six, Круз захопився 25-річною іспанською співачкою Вікторією Канал. Пара начебто познайомилася на музичному фестивалі, на якому виступала дівчина. І от через кілька тижнів дружнього спілкування між ними пролетіла іскра.
"Том запросив Вікторію відвідати його під час зйомок. На цілий день. І це не те, що він зробив би для звичайної подруги", – сказало джерело.
"Спершу могло б здатися, що в них не вийшло б бути чимось більшим, ніж просто друзями. Але вони фактично нерозлучні", – додало воно.
Інсайдер підкреслює, що Круз, який дуже відповідально ставиться до робочого процесу, не любить сторонніх на знімальному майданчику. І те, що він зробив для Вікторії, може свідчити про їхню близькість.
До речі, сама дівчина не приховує дружніх стосунків із Томом. Ще на початку липня вона поділилася дописом в Instagram, де показала їхню зустріч. А також нещодавно знову запостила "фото з другом".
Нагадаємо, раніше Крузу закидали залицяння до співачки Шакіри. В актора також був короткотривалий роман з дочкою колишнього російського депутата.
Репутація дорожча: інсайдер розказав про причину розриву Круза з росіянкою та до чого там її ексчоловік
"Немає місця емоціям": колишні саєнтологи розповіли, чи справді Круз не спілкується з донькою через релігію
Сповідує саєнтологію та займається риболовлею: хто з дітей Тома Круза є його улюбленцем і що про нього відомо