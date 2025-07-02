Тоня Матвієнко заявила про напад таксиста: поліція затримала підозрюваного. ОНОВЛЕНО

Тоня Матвієнко стала жертвою нападу водія таксі Фото instagram

Співачка Тоня Матвієнко повідомила, що 30 червня під час поїздки у таксі Bolt водій поводився агресивно, а згодом вдарив її. Про це вона написала в Instagram.

За словами артистки, від самого початку водій був грубим, ігнорував її прохання та некоректно висловлювався. Коли вона попросила зупинити авто, той відмовився, і їй довелося відчинити двері на ходу. Після зупинки зірка вийшла з авто і грюкнула дверима. Тоді водій вийшов слідом і, як стверджує Матвієнко, вдарив її в голову та плече.

"Я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч", — розповіла артистка.

"Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину… він відмовив… Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече… Ця історія — не для хайпу. Я просто знаю, що я — не єдина. Таких випадків багато", — додала вона.

Після інциденту співачка звернулася до поліції. Вона наголосила, що ситуація стала для неї "шоком і приниженням".

Зранку 2 червня у поліції Києва повідомили, що затримали підозрюваного. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Інцидент стався на Печерську близько 15:00. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 126 КК України — "Побої та мордування".

Нападника було затримано поліцією Фото t.me/gunpKyiv

Пізніше компанія Bolt вийшла на зв'язок із коментарем, який публікуємо повністю:

"Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водія є неприпустимими. Компанія Bolt дуже серйозно сприймає будь-які скарги на поведінку водіїв. Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим найвищим пріоритетом. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки. У результаті внутрішнього розслідування ми обмежили доступ водія до платформи.

Компанія Bolt готова співпрацювати з поліцією і надавати їй всю необхідну інформацію по цьому випадку. У разі надходження звернень щодо поведінки водіїв компанія ретельно вивчає ситуацію та зв'язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. В деяких випадках ми обмежуємося попередженням і роз'ясненням.

Якщо ж ситуація є загрозливою для пасажирів, то акаунт водія, на якого надійшла скарга, одразу блокується. Такі водії більше не мають права здійснювати поїздки на платформі Bolt. Компанія Bolt співпрацює з багатьма водіями та автопарками, надаючи їм можливість зареєструватися та здійснювати поїздки на платформі Bolt. При цьому, водії не є співробітниками компанії.

Щоб покращити якість та безпеку сервісу, ми рекомендуємо користувачам звертатися до нашої служби підтримки через додаток, що дозволяє нам фіксувати, розслідувати обставини і вживати всіх можливих заходів для того, щоб подібне не повторилося. Ми реагуємо на кожне повідомлення і розглядаємо кожен випадок з належною увагою".

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота нещодавно зізналася, що була жертвою домашнього аб'юзу і стикалася з фізичним насильством у стосунках.