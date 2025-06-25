"Зі мною так не буде": Матвієнко зізналася, через що хотіла піти від Мірзояна

Співаки Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які живуть у шлюбі вже вісім років, за цей час пережили дві серйозні кризи, які могли закінчитися розставанням.

Що було причиною, 44-річна Тоня розповіла Маші Єфросининій.

Так, перший важкий період як для пари вони з Арсеном пережили, коли їхня донька Ніна була маленька. Тоня поставила свою творчу діяльність на паузу і свідомо присвятила себе омріяній дитині. Чоловік же був весь у роботі.

"Він ніби в якийсь момент не те що про мене забувся, в нього не було часу мені дзвонити. І якщо тури по два тижні... Він просто знав, що я вдома, з мамою, в мене все добре. Ніби так. А в нього такий злет, увага, інтерв'ю, втома, може, захворів по дорозі, йому взагалі було не до мене. Я це теж розуміла, але мене це страшно дуже ображало. Він мені казав: "Ти обирай, або я буду вдома з малою сидіти, або я буду гроші заробляти"", - пригадала Матвієнко.

Тоня розповіла Маші про кризи, які ставалися в її шлюбі з Арсеном Мірзояном

"Терпіла, терпіла, занадто, і він продовжував так далі, скажімо, знущатися. І тут така точка була, все, я казала: "Більше не можу". Я йому казала: "Якщо в тебе немає часу на мене, відпусти мене, тому що я хочу теж бути щасливою. Я хочу, щоб хто зі мною в парі, приділяв мені також увагу". Мені, до речі, не треба великої уваги. Мені достатньо 5-10 хвилин, може, ввечері кіно подивитись, щось таке. Я розуміла, що це через те, що ми вже довго разом, що всі шлюби це переживають. Але я йому казала: "Зі мною так не буде. Або ти мені приділяєш увагу, або ми не разом. Я - жінка. Я заслуговую, щоби я побула в ніжності й чоловічій увазі"", - розповіла вона.

Зі слів Тоні, Арсен схаменувся і змінив своє ставлення, коли помітив, що Тоня стала "холодна" і їй стало все одно.

Друга ж криза спіткала подружжя після того, як в жовтні 2023-го року після тяжкої хвороби померла мама Тоні, Ніна Матвієнко. Співачку накрило горе, а чоловік не дав їй підтримки, якої вона потребувала.

"Він реально не знав взагалі, що зі мною робити. Я думаю, що він не знає, слава Богу, що таке втрата мами, і він, знаючи, що сталося, просто, можливо, вирішив мене не чіпати. А мені хотілося зовсім іншого. На ручки", - пояснила Тоня.

Брак уваги з боку чоловіка для Матвієнко - знущання, яке вона не терпітиме

Вона ж не говорила Арсенові, що він має для неї зробити, бо не мала на це сил.

"Коли в тебе вирване серце, ти не думаєш, щоб спасти відносини, тобі погано", - поділилася Матвієнко.

Та зрештою Мірзоян все ж "взяв на ручки" кохану.

"Бо побачив, що він мене втрачає. Ми довго говорили з ним, ну ніяк він не міг мене пробити... Просто він побув якийсь момент, два-три тижні не те що без мене, а без моєї уваги і любові. У нього був такий шанс, як це, без Тоні побути. Сказав: "Не можу"", - поділилася Тоня.

Переживаючи горе, Тоня потребувала, щоби Арсен "взяв її на ручки"

Як відомо, раніше Матвієнко розповідала, як стрес через втрату мами позначився на її здоров'ї.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян нещодавно опублікував добірку теплих фото з дружиною, а ще розповів, яку традицію, започатковану Ніною Митрофанівною, тепер продовжує він.