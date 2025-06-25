"Зі мною так не буде": Матвієнко зізналася, через що хотіла піти від Мірзояна
Співаки Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які живуть у шлюбі вже вісім років, за цей час пережили дві серйозні кризи, які могли закінчитися розставанням.
Що було причиною, 44-річна Тоня розповіла Маші Єфросининій.
Так, перший важкий період як для пари вони з Арсеном пережили, коли їхня донька Ніна була маленька. Тоня поставила свою творчу діяльність на паузу і свідомо присвятила себе омріяній дитині. Чоловік же був весь у роботі.
"Він ніби в якийсь момент не те що про мене забувся, в нього не було часу мені дзвонити. І якщо тури по два тижні... Він просто знав, що я вдома, з мамою, в мене все добре. Ніби так. А в нього такий злет, увага, інтерв'ю, втома, може, захворів по дорозі, йому взагалі було не до мене. Я це теж розуміла, але мене це страшно дуже ображало. Він мені казав: "Ти обирай, або я буду вдома з малою сидіти, або я буду гроші заробляти"", - пригадала Матвієнко.
"Терпіла, терпіла, занадто, і він продовжував так далі, скажімо, знущатися. І тут така точка була, все, я казала: "Більше не можу". Я йому казала: "Якщо в тебе немає часу на мене, відпусти мене, тому що я хочу теж бути щасливою. Я хочу, щоб хто зі мною в парі, приділяв мені також увагу". Мені, до речі, не треба великої уваги. Мені достатньо 5-10 хвилин, може, ввечері кіно подивитись, щось таке. Я розуміла, що це через те, що ми вже довго разом, що всі шлюби це переживають. Але я йому казала: "Зі мною так не буде. Або ти мені приділяєш увагу, або ми не разом. Я - жінка. Я заслуговую, щоби я побула в ніжності й чоловічій увазі"", - розповіла вона.
Зі слів Тоні, Арсен схаменувся і змінив своє ставлення, коли помітив, що Тоня стала "холодна" і їй стало все одно.
Друга ж криза спіткала подружжя після того, як в жовтні 2023-го року після тяжкої хвороби померла мама Тоні, Ніна Матвієнко. Співачку накрило горе, а чоловік не дав їй підтримки, якої вона потребувала.
"Він реально не знав взагалі, що зі мною робити. Я думаю, що він не знає, слава Богу, що таке втрата мами, і він, знаючи, що сталося, просто, можливо, вирішив мене не чіпати. А мені хотілося зовсім іншого. На ручки", - пояснила Тоня.
Вона ж не говорила Арсенові, що він має для неї зробити, бо не мала на це сил.
"Коли в тебе вирване серце, ти не думаєш, щоб спасти відносини, тобі погано", - поділилася Матвієнко.
Та зрештою Мірзоян все ж "взяв на ручки" кохану.
"Бо побачив, що він мене втрачає. Ми довго говорили з ним, ну ніяк він не міг мене пробити... Просто він побув якийсь момент, два-три тижні не те що без мене, а без моєї уваги і любові. У нього був такий шанс, як це, без Тоні побути. Сказав: "Не можу"", - поділилася Тоня.
Як відомо, раніше Матвієнко розповідала, як стрес через втрату мами позначився на її здоров'ї.
Нагадаємо, Арсен Мірзоян нещодавно опублікував добірку теплих фото з дружиною, а ще розповів, яку традицію, започатковану Ніною Митрофанівною, тепер продовжує він.
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