"За час стосунків розбив мені 7 телефонів": "Міс" Суббота про життя з аб'юзером, перші тривожні дзвіночки та рішення піти
"Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота, яка протягом 6 років була жертвою домашнього насильства, розказала, якими були перші тривожні дзвіночки, які вона, на жаль, проігнорувала на початку стосунків із тепер уже колишнім коханим.
У інтерв'ю "УНІАН" 31-річна модель пояснила, після якого інциденту наважилася піти від батька своєї доньки Єлизавети, та дала пораду жінкам, які опинилися в подібній ситуації.
Зі слів Субботи, вона і чоловік, імені якого "міс" не готова назвати, познайомилися в Києві в 2018-му році і спочатку все між ними було чудово.
"Але десь через рік стосунків я почала помічати перші дзвіночки аб'юзу, але не брала це до уваги. У чоловіка це починалось просто як істерики, він міг на мене кричати. Я думала, що це проблеми на роботі або щось інше. Він міг напиватись та загулювати, пропадати зі зв'язку", - пригадала вона.
"Далі стало гірше... До конкурсу "Міс України Всесвіт" він розбив мій телефон, загалом за весь час стосунків він розбив мені сім телефонів. Після конкурсу ставало гірше, і ми навіть у 2020 році розходились на 4 місяці, бо він мене побив, розніс мені квартиру, навіть виламав міжкімнатні двері. Я лишилась тоді без телефона, бо він його викинув з вікна… Я намагалась написати своїм близьким з комп'ютера… Тоді перший раз вони побачили, що трапилось", - розповіла Анастасія.
Колишній Субботи дуже сильно напивався і під дією алкоголю перетворювався на геть іншу людину. Він влаштовував дівчині сцени ревнощів, причому ревнував навіть до її родини.
"Стало гірше, коли я завагітніла у 2021 році, він то хотів, то не хотів дитину, його відговорював найкращий друг. Почався моральний булінг від нього, що я нікому не потрібна з дитиною, що я буду товста та негарна", - поділилася модель.
Зі слів Субботи, особливо "жорсткими" були останні три роки їхнього спільного життя. Екс став піднімати руку не лише на неї, а і на дочку Лізу.
"Дитина два рази бачила це все і чула крики, останній раз він її трішки штовхнув, я стала на її захист, і він вдарив мене при дитині… Вона завмерла…Мені було дуже боляче дивитися в її налякані очі… Тоді їй було 2 роки і 4 місяці… Вона не дуже розмовляла і могла боятися гучних розмов або звуків. Насправді скажу, коли ми повернулись до Києва, місяць був важкий, їй важко було звикнути до того, що ніхто не кричить і що все спокійно і її люблять. Вона на початку, навіть, не знала, як дружити з дітками, але потім все стало на свої місця і вона заговорила!", - розказала Анастасія.
Вона відповіла на запитання, чи намагалася звернутися по допомогу.
"В Україні ні… Його знало багато людей і він непроста людина. Мене б просто не послухали. Один раз сусіди викликали поліцію і він просто їм сказав, що у нас все добре, на цьому вони пішли. Своїм рідних я це не розповідала, бо не хотіла їх лякати. Потім, коли вже розказала, він почав казали моїм близьким, що я хвора і у мене проблеми, що я починаю це все робити перша", - пригадала жінка.
Початок повномасштабної війни застав їх у ОАЕ, деякий час вони пожили у Хорватії і зрештою переїхали до Австрії. Там, у Відні, де Суббота вже могла розраховувати на захист поліції, і було поставлено крапку в цих стосунках.
"У нього був день народження. Було багато друзів, коли ми їхали назад додому з ресторану. Він звичайно був вже п'яний, і почав на мене агресувати ще в таксі… Коли ми приїхали додому, то я пішла до своєї кімнати, бо розуміла, що може бути далі… Так і трапилось… Він вибивав двері до моєї кімнати, слава Богу, я встигла викликати поліцію і розбудити няню. Його забрали у поліцію, і мене потім теж, щоб я дала свідчення. Йому заборонили до нас підходити та проживати з нами два тижні. Коли я приїхала назад додому, я випила заспокійливе, поспала, все обдумала, зібрала себе до купи, зібрала всі речі, посадила дитину, няню та кішку у машину і ми поїхали в Україну", - поділилася Анастасія.
Суббота дала пораду жінкам, які потерпають від домашнього насилля.
"Збирати речі і йти! Навіть, якщо ти дуже сильно боїшся! Навіть якщо досі кохаєш, або у тебе жалість до людини! Не втрачати себе та здоровий глузд! Не робити с себе жертву, неважливо заради того, щоб не лишитися одною, чи заради дітей, чи заради того, щоб у дітей був "такий" батько, чи заради якогось гарного або кращого життя. Не думайте хто що подумає! Не бійтеся! Ваше життя та життя і психіка ваших дітей ось що є важливим! І на якому прикладі ваші діти виростуть! Не той батько, хто народив, а той, хто виховав. І не вірте тим, хто каже, що жінка з дітьми одна нікому не потрібна! Справжні, мужні і адекватні чоловіки є!", - запевнила вона.
Нагадаємо, свою історію Анастасія Суббота спершу опублікувала в Instagram, проілюструвавши моторошними фотографіями себе у синцях і саднах.
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