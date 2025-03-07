"За час стосунків розбив мені 7 телефонів": "Міс" Суббота про життя з аб'юзером, перші тривожні дзвіночки та рішення піти

"Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота, яка протягом 6 років була жертвою домашнього насильства, розказала, якими були перші тривожні дзвіночки, які вона, на жаль, проігнорувала на початку стосунків із тепер уже колишнім коханим.

У інтерв'ю "УНІАН" 31-річна модель пояснила, після якого інциденту наважилася піти від батька своєї доньки Єлизавети, та дала пораду жінкам, які опинилися в подібній ситуації.

Зі слів Субботи, вона і чоловік, імені якого "міс" не готова назвати, познайомилися в Києві в 2018-му році і спочатку все між ними було чудово.

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"Але десь через рік стосунків я почала помічати перші дзвіночки аб'юзу, але не брала це до уваги. У чоловіка це починалось просто як істерики, він міг на мене кричати. Я думала, що це проблеми на роботі або щось інше. Він міг напиватись та загулювати, пропадати зі зв'язку", - пригадала вона.

Анастасія Суббота вирішила поділитися власним гірким досвідом

"Далі стало гірше... До конкурсу "Міс України Всесвіт" він розбив мій телефон, загалом за весь час стосунків він розбив мені сім телефонів. Після конкурсу ставало гірше, і ми навіть у 2020 році розходились на 4 місяці, бо він мене побив, розніс мені квартиру, навіть виламав міжкімнатні двері. Я лишилась тоді без телефона, бо він його викинув з вікна… Я намагалась написати своїм близьким з комп'ютера… Тоді перший раз вони побачили, що трапилось", - розповіла Анастасія.

Колишній Субботи дуже сильно напивався і під дією алкоголю перетворювався на геть іншу людину. Він влаштовував дівчині сцени ревнощів, причому ревнував навіть до її родини.

"Стало гірше, коли я завагітніла у 2021 році, він то хотів, то не хотів дитину, його відговорював найкращий друг. Почався моральний булінг від нього, що я нікому не потрібна з дитиною, що я буду товста та негарна", - поділилася модель.

Зі слів Субботи, особливо "жорсткими" були останні три роки їхнього спільного життя. Екс став піднімати руку не лише на неї, а і на дочку Лізу.

Останні кілька місяців екс Субботи з їхньою донькою не спілкується Фото Nevskaya Elena

"Дитина два рази бачила це все і чула крики, останній раз він її трішки штовхнув, я стала на її захист, і він вдарив мене при дитині… Вона завмерла…Мені було дуже боляче дивитися в її налякані очі… Тоді їй було 2 роки і 4 місяці… Вона не дуже розмовляла і могла боятися гучних розмов або звуків. Насправді скажу, коли ми повернулись до Києва, місяць був важкий, їй важко було звикнути до того, що ніхто не кричить і що все спокійно і її люблять. Вона на початку, навіть, не знала, як дружити з дітками, але потім все стало на свої місця і вона заговорила!", - розказала Анастасія.

Вона відповіла на запитання, чи намагалася звернутися по допомогу.

"В Україні ні… Його знало багато людей і він непроста людина. Мене б просто не послухали. Один раз сусіди викликали поліцію і він просто їм сказав, що у нас все добре, на цьому вони пішли. Своїм рідних я це не розповідала, бо не хотіла їх лякати. Потім, коли вже розказала, він почав казали моїм близьким, що я хвора і у мене проблеми, що я починаю це все робити перша", - пригадала жінка.

Анастасія перебувала в аб'юзивних стосунках шість років Фото milenalutskaya

Початок повномасштабної війни застав їх у ОАЕ, деякий час вони пожили у Хорватії і зрештою переїхали до Австрії. Там, у Відні, де Суббота вже могла розраховувати на захист поліції, і було поставлено крапку в цих стосунках.

"У нього був день народження. Було багато друзів, коли ми їхали назад додому з ресторану. Він звичайно був вже п'яний, і почав на мене агресувати ще в таксі… Коли ми приїхали додому, то я пішла до своєї кімнати, бо розуміла, що може бути далі… Так і трапилось… Він вибивав двері до моєї кімнати, слава Богу, я встигла викликати поліцію і розбудити няню. Його забрали у поліцію, і мене потім теж, щоб я дала свідчення. Йому заборонили до нас підходити та проживати з нами два тижні. Коли я приїхала назад додому, я випила заспокійливе, поспала, все обдумала, зібрала себе до купи, зібрала всі речі, посадила дитину, няню та кішку у машину і ми поїхали в Україну", - поділилася Анастасія.

Суббота зараз вагітна другою донькою - вже від нового чоловіка, якого вона вважає надійним. Офіційно пара не одружена Фото з Instagram Субботи

Суббота дала пораду жінкам, які потерпають від домашнього насилля.

"Збирати речі і йти! Навіть, якщо ти дуже сильно боїшся! Навіть якщо досі кохаєш, або у тебе жалість до людини! Не втрачати себе та здоровий глузд! Не робити с себе жертву, неважливо заради того, щоб не лишитися одною, чи заради дітей, чи заради того, щоб у дітей був "такий" батько, чи заради якогось гарного або кращого життя. Не думайте хто що подумає! Не бійтеся! Ваше життя та життя і психіка ваших дітей ось що є важливим! І на якому прикладі ваші діти виростуть! Не той батько, хто народив, а той, хто виховав. І не вірте тим, хто каже, що жінка з дітьми одна нікому не потрібна! Справжні, мужні і адекватні чоловіки є!", - запевнила вона.

Нагадаємо, свою історію Анастасія Суббота спершу опублікувала в Instagram, проілюструвавши моторошними фотографіями себе у синцях і саднах.



