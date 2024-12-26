Її найцінніші подарунки: Спеллінг на Різдво попозувала в піжамному фемілі-луці зі своїми п'ятьма дітьми
Американська акторка Торі Спеллінг і її п'ятеро нащадків на Різдво символічно вбралися в однакові піжами.
51-річна зірка "Району Беверлі-Хіллз", її доньки Стелла і Хетті та сини - Ліам, Фінн і Бо попозували для милого фото на тлі ялинки.
Нагадаємо, в березні Спеллінг подала на розлучення з батьком дітей, Діном МакДермоттом. Фактично їхній шлюб завершився ще в 2023-му році, а спати разом Торі та Дін перестали ще в 2017-му.
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