51-річна Спеллінг із голим пупом попозувала між колегами з "Району Беверлі-Хіллз"

Зірки культового серіалу "Район Беверлі-Хіллз" Торі Спеллінг, Ієн Зірінг та Браян Остін Грін зібралися разом на заході The Hollywood Show, що відбувся днями в Каліфорнії.

Звісно, не забули вони зробити спільне фото, яким Спеллінг поділилася в мережі.

51-річна Торі, яка, будучи матусею п'ятьох дітей, обожнює підлітковий стиль одягу, вбралася в джинси і коротенький топ, оголивши живіт. Хлопці, 51-річний Браян і 60-річний Ієн були у зручному кежуелі.

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Нагадаємо, в липні після тривалої боротьби з раком пішла з життя Шеннен Догерті, виконавиця ролі Бренди Волш. Колеги з "Району Беверлі-Хіллз" адресували їй зворушливі триб'юти.