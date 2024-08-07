"Ти – зрадник": трансгендерна дочка Маска розповіла, про що той "постійно бреше", та звинуватила його в расизмі

У родині одіозного мільярдера та винахідника Ілона Маска продовжує розгортатися драма. Стосунки батька сімейства з його трансгендерною дочкою Вів’єн Дженною Вілсон погіршуються швидше, ніж можна було б уявити.

Як відомо, Маск в одному з інтерв’ю засудив трансгендерний перехід своєї дитини. Бізнесмен з усією серйозністю заявив, що його сина "вбив вірус толерантності", а його самого обманом змусили підписати дозвіл на операцію зі зміни статі.

Натомість, Вів’єн, яка пообіцяла, що не спустить батькові такі слова з рук, зробила нову заяву. У своєму Threads вона опублікувала відео, в якому розкритикувала відомого батька та назвала його брехуном. Мовляв, йому нема діла до власних дітей, а гучні публічні заяви – це лише піар.

У Маска проблеми в стосунках із старшою донькою фото Getty Images

Реклама:

"Ти – не сім’янин. Ти бісів зрадник, який не може перестати брехати про власних дітей. Ти – не християнин. Наскільки мені відомо, твоєї ноги ніколи не було у церкві. І ти ніякий не "бастіон рівноправ’я та прогресу"... Ти назвав арабську мову мовою ворога, коли мені було 6 років. На тебе подавали до суду за дискримінацію величезну кількість разів і ти прихильник апартеїду (політика расової дискримінації у ПАР, що застосовувалася до тамтешнього темношкірого населення у середині-кінці 20-го століття - ред.)", – сказала Вів’єн.

"Ти не рятуєш планету. Бо тобі начхати на зміни клімату. Ти один змусив позбутися ілюзії щодо того, наскільки ми, людство, легковірні як вид. Адже якимось чином люди продовжують тобі вірити, з причин, які для мене неосяжні", – додала вона.

20-річна Вів'єн зробила гучну заяву про батька фото з соцмережі Threads

До речі, колишня Ілона Маска, співачка Граймс, яка має від нього трьох дітей, ще раніше підтримала Вів’єн. Артистка публічно заявила, що пишається дівчиною.

Нагадаємо, в Ілона Маска 12 дітей. Від щонайменше трьох різних жінок. Детальніше про любовні походеньки бізнесмена TabloID розповідав у попередньому матеріалі.