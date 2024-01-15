Данилко, Джамала чи Коляденко: у Дії запустили опитування щодо складу журі Нацвідбору на Євробачення 2024

15-го січня Суспільне Мовлення запустило опитування в Дії, де цього разу українці можуть обрати склад журі Нацвідбору на Євробачення 2024.

Опитування, в якому можуть взяти участь усі охочі від 14 років, триватиме впродовж тижня до 10.00 22 січня.

Для цього потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 9 кандидатів.

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Список претендентів на членство в журі Нацвідбору наступний:

1. Олександр Варениця — піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Працював з гуртом Kalush, ONUKA та O.Torvald під час Євробачення 2017.

2. Андрій Данилко — народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA, зірки Євробачення. Член журі Нацвідбору на Євробачення (2016-2020).



3. Джамала — переможниця Євробачення 2016 та володарка нагороди WIBA 2022, як одна з найвпливовіших інфлюенсерок світу.

Джамала була в журі Нацвідбору вже кілька разів Фото michael_fedorak

4. Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY.

5. Катерина Павленко — фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-те місце у фіналі Євробачення-2021 у Роттердамі.

Катерина Павленко претендує на роль членкині журі Нацвідбору

6. Сергій Танчинець — лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.



7. Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів, зокрема Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер та інших.



8. Євген Хмара — композитор, віртуозний піаніст і творець інструментальних шоу. Член Національного журі України на Євробаченні 2023.



9. Павло Шилько — теле- та радіоведучий, відомий під псевдонімом DJ Паша. Співзасновник та генеральний продюсер музичної премії YUNA. Співавтор конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки для Євробачення.



За результатами опитування буде сформовано рейтинг: трьом кандидатам, які наберуть найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати угоду члена журі. Якщо хтось із трійки через не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, представника України на Євробаченні 2024 визначать за результатами голосування журі (50%) й глядачів (50%). Усі пісні учасників можна послухати тут.

