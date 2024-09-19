У Тбілісі вбили відому трансмодель

Дівчина була учасницею конкурсу Miss Trans Star International фото з Instagram Кесарії Абрамідзе

У Грузії знайшли мертвою трансгендерну модель, учасницю конкурсу краси Miss Trans Star International Кесарію Абрамідзе.

Тіло жінки виявили у її домі в Тбілісі, про що повідомляє "Грузинська служба Радіо Свобода".

Деталі вбивства не розкриваються. Проте, як повідомляють місцеві органи, 19-го вересня було затримано підозрюваного. Ним виявився 26-річний чоловік.

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Відомо, що спершу поліція відкрила справу щодо "умисного вбивства", але згодом перекваліфікувала її в "умисне вбивство за обтяжувальними обставинами". Наразі підозрюваному може загрожувати довічне ув’язнення.

Наразі підозрюваному в її вбивстві може загрожувати довічне фото з Instagram Кесарії Абрамідзе

фото з Instagram Кесарії Абрамідзе

Як відомо, грузинський парламент днями прийняв низку законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТК+ спільноти, а також передбачають цензурування цієї теми.

Нагадаємо, у 2016-му році канадський режисер і автор хорор-коміксів скоїв звіряче вбивство української моделі Яни Касьян. Вона була його цивільною дружиною та матір’ю їхньої дочки. Чоловіка засудили до довічного ув’язнення.