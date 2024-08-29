Лану Дель Рей запідозрили у стосунках із давнім знайомим. Фото

Схоже, шанувальники співачки Лани Дель Рей дізналися, ким нині зайняте її серце. Нещодавно 39-річну виконавицю бачили у компанії Джеремі Дюфрена, який є гідом по місцях з алігаторами у Луїзіані.

Про це пише Daily Mail з посиланням на соцмережі.

25-го серпня Лану бачили з Джеремі на фестивалі в Лідсі, а пізніше парочку також помітили під час шопінгу в Лондоні та на обіді у місцевому пабі.

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Нещодавно Лану бачили з Джеремі в пабі в Лондоні Фото з соцмереж

Але судячи з Instagram, співачка знайома з чоловіком уже щонайменше років 5.

Схоже, Джеремі та Лана вперше зустрілися ще в березні 2019 року, коли вона здійснила одну з його екскурсій на човні. Тоді вона була в Луїзіані на фестивалі BUKU Music + Art Project, який відбувся 22 березня 2019 року.

Як пише видання, в Instagram Лани були фото з Джеремі за 2019 рік, але зараз їх уже нема.

Це Лана Дель Рей і Джеремі Дюфрен у 2019-му році Фото з Facebook

Джеремі також опублікував фотографію з Ланою у своєму Instagram, написавши: "Ніколи не знаю, з ким можу зустрітися в моїх турах, але завжди приємно", і позначив співачку.

Кажуть, тепер ці двоє - пара Фото з соцмереж

Але тоді стосунки Лани і Джеремі не були романтичними, адже вже через кілька місяців вона почала зустрічатися з 52-річним колишнім поліцейським Шоном Ларкіним. Їхній роман закінчився, коли в березні 2020 року почалася пандемія COVID-19.

Незабаром після цього Лана познайомилася зі співаком Клейтоном Джонсоном у додатку для знайомств, і вони швидко заручилися. Щоправда доволі швидко розірвали свої заручини.

У 39-річної Дель Рей бурхливе особисте життя Фото з Instagram

Після невдалих заручин ходили чутки про інтрижки Лани з рокером Джеком Донох’ю, а в березні минулого року співачці приписували заручини з музикантом Еваном Вінікером.

Утім, у травні цього року Лана знову зустрілася з Джеремі, коли вона була в Луїзіані на цьогорічному фестивалі Hangout Fest. І знову з друзями взяла один із його турів на човні. І хоча фото з Джеремі співачка не виклала, вона тегнула його у підписі свого фото з друзями, зробленого під час туру (фото нижче).

Нагадаємо, нещодавно Дель Рей вразила своєю стрункістю і мінісукні на фестивалі в Лідсі.