"Нічого не відповіла": учасник гурту "Курган & Agregat" освідчився коханій на пляжі в Одесі
Учасник гурту "Курган & Agregat" Раміль Насіров освідчився своїй дівчині Юлії.
У своєму Instagram вона показала, як коханий зробив їй пропозицію руки і серця в Одесі.
"Я була професійно опрацьована шахраєм! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фоткатись на фоні моря, підмовив своїх друзів сидіти в кушерях знімати і зробив те, шо ви бачите. Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали", - розповіла Юлія.
Нагадаємо, раніше Аміль і Раміль Насірови розказували, ким надихаються на творчість та на що витратили перші зароблені кошти.
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