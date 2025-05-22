"Нічого не відповіла": учасник гурту "Курган & Agregat" освідчився коханій на пляжі в Одесі

Учасник гурту "Курган & Agregat" Раміль Насіров освідчився своїй дівчині Юлії.

У своєму Instagram вона показала, як коханий зробив їй пропозицію руки і серця в Одесі.

"Я була професійно опрацьована шахраєм! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фоткатись на фоні моря, підмовив своїх друзів сидіти в кушерях знімати і зробив те, шо ви бачите. Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали", - розповіла Юлія.

Схоже, Юлія сказала "так"

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Нагадаємо, раніше Аміль і Раміль Насірови розказували, ким надихаються на творчість та на що витратили перші зароблені кошти.