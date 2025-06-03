12-річна донька Турман у джинсах та з голими плечима здійснила рідкісну появу на публіці заради старшої сестри. Фото
Молодша донька американської акторки Уми Турман, Луна 2-го червня відвідала разом із зірковою мамою прем'єру вистави "Еврідіка" на Бродвеї.
Вона стала театральним дебютом для 26-річної Маї Хоук, старшої дочки кінозірки. Тож і Луна, яка нечасто відвідує публічні заходи, прийшла підтримати сестру.
Дівчинка для культурного заходу вділа джинси і топ із відкритими плечима, а на ноги взула туфельки. 55-річна Ума була в стильному ч/б.
Як відомо, крім Маї від шлюбу з актором Ітаном Хоуком у Турман є 23-річний син Левон. А Луну акторка народила, перебуваючи в стосунках із мільярдером Арпадом Буссоном. Потім вони з ним запекло судилися за опіку над дитиною.
Нагадаємо, насправді в наймолодшої спадкоємиці Турман цілих п'ять імен. Адже зірка, якій на момент появи дівчинки було 42, усвідомлювала, що це її останнє дитя, тож вирішила використати всі ймення, які їй подобалися.
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