"Мені страшно": відео, де Хілтон уперше міняє 1-місячному сину підгузок, шокувало та засмутило мережу

Американська діджейка і світська левиця Періс Хілтон у новому сезоні свого реалітішоу Paris In Love поділилася з глядачами сокровенними моментами, пов'язаними з появою в січні 2023-го її первістка Фенікса.

Але один епізод шокував аудиторію. Виявляється, вперше 42-річна зірка власноруч замінила Феніксу підгузок, коли хлопчику був уже місяць.

Фенікс Беррон - перша спільна дитина Періс та її чоловіка Картера Реума Фото з Instagram Хілтон

"Я казала, що не робитиму цього в свій день народження, але заради тебе зроблю", - сказала малюку Хілтон, чий день народження 17-го лютого.

У цей момент поряд із Періс була її молодша сестра Нікі, яка такого не очікувала.

"Ти ніколи цього не робила?!", - ошелешено вточнила вона.

Хілтон-старша підтвердила та зізналася, що їй страшно.

Хілтон уже неодноразово "прилітало" в мережі, мовляв, так незграбно тримає дитину, неначе робить це вкрай рідко

Процес заміни підгузка відбувався під наглядом няні.

Цей фрагмент відео, який поширили в TikTok, набрав чимало коментарів.

"Тяжко дивитися... Цей дискомфорт та відсутність зв'язку... Няня каже "не забувайте з ним говорити" - від цього крається серце... Вона думає, що це хатня тваринка...", - пишуть користувачі.

Як припустив один із коментаторів, напевне, саме так, оточена турботою нянь, а не світської красуні-мами, росла і сама Періс.

"Найсумніше те, що їй допомагає вчитися бути мамою первістка няня, а не її мама. Це багато про що каже", - зазначила підписниця.

Маленька Періс із сестрою та батьками, Кеті та Ріком Хілтонами

Нагадаємо, торік Періс Хілтон розказала про сексуальне насильство, жертвою якого вона, будучи підлітком, стала під час перебування в інтернаті.

Як відомо, і Фенікса, і дівчинку Лондон, яка народилася зовсім нещодавно, для зірки виносили сурогатні матері. Хілтон вважає, що таке випробування як вагітність їй психологічно не по силах.











