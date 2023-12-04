"Мені страшно": відео, де Хілтон уперше міняє 1-місячному сину підгузок, шокувало та засмутило мережу
Американська діджейка і світська левиця Періс Хілтон у новому сезоні свого реалітішоу Paris In Love поділилася з глядачами сокровенними моментами, пов'язаними з появою в січні 2023-го її первістка Фенікса.
Але один епізод шокував аудиторію. Виявляється, вперше 42-річна зірка власноруч замінила Феніксу підгузок, коли хлопчику був уже місяць.
"Я казала, що не робитиму цього в свій день народження, але заради тебе зроблю", - сказала малюку Хілтон, чий день народження 17-го лютого.
У цей момент поряд із Періс була її молодша сестра Нікі, яка такого не очікувала.
"Ти ніколи цього не робила?!", - ошелешено вточнила вона.
Хілтон-старша підтвердила та зізналася, що їй страшно.
Процес заміни підгузка відбувався під наглядом няні.
Цей фрагмент відео, який поширили в TikTok, набрав чимало коментарів.
"Тяжко дивитися... Цей дискомфорт та відсутність зв'язку... Няня каже "не забувайте з ним говорити" - від цього крається серце... Вона думає, що це хатня тваринка...", - пишуть користувачі.
Як припустив один із коментаторів, напевне, саме так, оточена турботою нянь, а не світської красуні-мами, росла і сама Періс.
"Найсумніше те, що їй допомагає вчитися бути мамою первістка няня, а не її мама. Це багато про що каже", - зазначила підписниця.
Нагадаємо, торік Періс Хілтон розказала про сексуальне насильство, жертвою якого вона, будучи підлітком, стала під час перебування в інтернаті.
Як відомо, і Фенікса, і дівчинку Лондон, яка народилася зовсім нещодавно, для зірки виносили сурогатні матері. Хілтон вважає, що таке випробування як вагітність їй психологічно не по силах.