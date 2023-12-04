"Мені страшно": відео, де Хілтон уперше міняє 1-місячному сину підгузок, шокувало та засмутило мережу

Марія Ткаченко 4 грудня 2023, 17:23

Американська діджейка і світська левиця Періс Хілтон у новому сезоні свого реалітішоу Paris In Love поділилася з глядачами сокровенними моментами, пов'язаними з появою в січні 2023-го її первістка Фенікса.

Але один епізод шокував аудиторію. Виявляється, вперше 42-річна зірка власноруч замінила Феніксу підгузок, коли хлопчику був уже місяць.

Фенікс Беррон - перша спільна дитина Періс та її чоловіка Картера Реума

Фенікс Беррон - перша спільна дитина Періс та її чоловіка Картера Реума

Фото з Instagram Хілтон

"Я казала, що не робитиму цього в свій день народження, але заради тебе зроблю", - сказала малюку Хілтон, чий день народження 17-го лютого.

У цей момент поряд із Періс була її молодша сестра Нікі, яка такого не очікувала.

"Ти ніколи цього не робила?!", - ошелешено вточнила вона.

Хілтон-старша підтвердила та зізналася, що їй страшно.

Хілтон уже неодноразово прилітало в мережі, мовляв, так незграбно тримає дитину, неначе робить це вкрай рідко

Хілтон уже неодноразово "прилітало" в мережі, мовляв, так незграбно тримає дитину, неначе робить це вкрай рідко

Процес заміни підгузка відбувався під наглядом няні.

Цей фрагмент відео, який поширили в TikTok, набрав чимало коментарів.

@realitytvking PARIS 😭 #realitytvking #parisinlove #parishilton #phoenixhiltonreum #nickyhilton #kathyhilton #kimkardashian #e #realitytv #reality #realitytvshow #realitytvclips #fyp #foryou #foryoupage #carterreum #peacocktv #babyreveal #hilton #hiltons #barronhilton #conradhilton #rickhilton #nicolerichie #thesimplelife ♬ original sound - RealityTV King 👑

"Тяжко дивитися... Цей дискомфорт та відсутність зв'язку... Няня каже "не забувайте з ним говорити" - від цього крається серце... Вона думає, що це хатня тваринка...", - пишуть користувачі.

Як припустив один із коментаторів, напевне, саме так, оточена турботою нянь, а не світської красуні-мами, росла і сама Періс.

"Найсумніше те, що їй допомагає вчитися бути мамою первістка няня, а не її мама. Це багато про що каже", - зазначила підписниця.

Маленька Періс із сестрою та батьками, Кеті та Ріком Хілтонами

Маленька Періс із сестрою та батьками, Кеті та Ріком Хілтонами

Нагадаємо, торік Періс Хілтон розказала про сексуальне насильство, жертвою якого вона, будучи підлітком, стала під час перебування в інтернаті.

Як відомо, і Фенікса, і дівчинку Лондон, яка народилася зовсім нещодавно, для зірки виносили сурогатні матері. Хілтон вважає, що таке випробування як вагітність їй психологічно не по силах.

Читайте також:

Періс Хілтон стала мамою вдруге і оголосила стать та ім'я дитини

"Моє серце було розбите": Хілтон зізналася, як сприйняла критику зовнішності свого 10-місячного первістка




діти зірок періс хілтон

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів