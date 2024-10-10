40-річний чоловік Саніної за кордоном показався на рідкісному селфі
Учасник гурту The Hardkiss та чоловік фронтвуман Юлії Саніної, Вал Бебко, який від початку повномасштабного вторгнення нечасто постить щось у соцмережі, поділився фотодобіркою, де є і його селфі.
Заразом 40-річний чоловік дав відповідь на питання, яке вже давно цікавить шанувальників: де ж він перебуває. На одному з кадрів помітно будівлю Orpheum Theatre, розташованого в Лос-Анджелесі.
Якраз днями там і виступали The Hardkiss. Як зазначається на сайті колективу, далі на черзі Чикаго і Нью-Йорк, загалом же закордонні виступи розписані до початку грудня.
Як відомо, в повному складі The Hardkiss в останні роки виступають лише за кордоном. Це стало підставою для підозр, що чоловіча частина гурту під час повномасштабної війни воліє не приїздити до України.
Нагадаємо, Саніна та Бебко виховують спільного сина Даніеля, якому в листопаді виповниться 9 років.
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