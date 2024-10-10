40-річний чоловік Саніної за кордоном показався на рідкісному селфі

Марія Ткаченко 10 жовтня, 10:15
Юлія Саніна і Вал Бебко
Фото з Instagram Бебка

Учасник гурту The Hardkiss та чоловік фронтвуман Юлії Саніної, Вал Бебко, який від початку повномасштабного вторгнення нечасто постить щось у соцмережі, поділився фотодобіркою, де є і його селфі.

Заразом 40-річний чоловік дав відповідь на питання, яке вже давно цікавить шанувальників: де ж він перебуває. На одному з кадрів помітно будівлю Orpheum Theatre, розташованого в Лос-Анджелесі.

Валерій Бебко з The Hardkiss

Валерій зараз за кордоном


The Hardkiss у Америці

Якраз днями там і виступали The Hardkiss. Як зазначається на сайті колективу, далі на черзі Чикаго і Нью-Йорк, загалом же закордонні виступи розписані до початку грудня.

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Як відомо, в повному складі The Hardkiss в останні роки виступають лише за кордоном. Це стало підставою для підозр, що чоловіча частина гурту під час повномасштабної війни воліє не приїздити до України.

Юлія Саніна з The Hardkiss

Нагадаємо, Саніна та Бебко виховують спільного сина Даніеля, якому в листопаді виповниться 9 років.

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