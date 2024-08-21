На діловому: Залужний із дружиною в елегантних костюмах попозували для фото

Марія Ткаченко 21 серпня, 16:15
Валерій Залужний
Фото з Facebook Залужного

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який уже став до виконання своїх обов'язків посла України у Великій Британії, поділився у Facebook новим фото з дружиною Оленою.

51-річний дипломат та його супутниця життя позували у брючних костюмах.

Валерій - у туфлях та при краватці. Олена ж додала образу дрібку бешкетності, взувши шкіряні кеди.


Посол Валерій Залужний та його дружина

Залужному тепер доводиться опановувати діловий стиль одягу

Нагадаємо, в липні Залужні показалися в мережі на першому своєму селфі з Лондона.

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