На діловому: Залужний із дружиною в елегантних костюмах попозували для фото

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який уже став до виконання своїх обов'язків посла України у Великій Британії, поділився у Facebook новим фото з дружиною Оленою.

51-річний дипломат та його супутниця життя позували у брючних костюмах.

Валерій - у туфлях та при краватці. Олена ж додала образу дрібку бешкетності, взувши шкіряні кеди.

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Залужному тепер доводиться опановувати діловий стиль одягу

Нагадаємо, в липні Залужні показалися в мережі на першому своєму селфі з Лондона.