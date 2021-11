Сільченко, Гузема та Фролов стали переможцями Best Fashion Awards 2021

15 листопада у столичному Українському Домі відбулася 12-та щорічна модна премія Best Fashion Awards.

Переможців кожної номінації визначили голосуванням 25-х експертів за результатами колекцій 2021 року.

Best Fashion Awards 2021 вручили у 6-ти традиційних і 4-х нових номінаціях.

Фото з події оприлюднив сайт OREST.

У номінації The Discovery of the Year (Відкриття року) переміг бренд Юлії Пеліпас Bettter.

Колишня fashion-директорка Vogue.ua Юлія Пеліпас тепер дизайнерка

У категорії The Support of Emerging Designers (Підтримка нових дизайнерів) відзнаку виборола Litkovskaya.

Лілія Літковська

Валерія Гузема отримала статуетку як The Best Accessories Designer (найкраща дизайнерка аксесуарів).

Валерія Гузема прийшла на подію зі своїм коханим і батьком дитини Тимуром Фаткуліним

У номінації Saving Traditions of Artisanal Craft (збереження традицій ремесла) переміг бренд Наталії Каменської та Марії Гаврилюк Gunia Project.

Наталія Каменська і Марія Гаврилюк

Подружжя Ксенія і Антон Шнайдери отримали нагороду за Sustainable Fashion.

Модне подружжя Ксенія і Антон Шнайдери

А Проривом року (The Breakthrough of the Year) став дизайнер головних уборів Руслан Багінський.

Петро Ясинський та Руслан Багінський - приклад дружби і вдалого робочого тандему

У категорії The Best Fashion Innovation переміг бренд FINCH (Катерина Бякова, Максим Голуб).

FINCH

Статуетка за виграш у номінації The Best Menswear Designer дісталася бренду KSENIASCHNAIDER.

Івана Фролова нагородили премією у категорії Social Responsibility Award (за соціальну відповідальність).

Іван Фролов

І одна з найулюбленіших дизайнерів першої леді Олени Зеленської, Катя Сільченко перемогла у номінації The Best Womenswear Designer (Найкращий дизайнер жіночого одягу".

Катя Сільченко, як завжди, розкішна

Видавчиня і багатодітна мама Поліна Неня

Дизайнерка взуття Марія Маслій

Голова оргкомітету Тижня моди Ірина Данилевська

Дизайнер Андре Тан

Фото Orest.com.ua