Сільченко, Гузема та Фролов стали переможцями Best Fashion Awards 2021
15 листопада у столичному Українському Домі відбулася 12-та щорічна модна премія Best Fashion Awards.
Переможців кожної номінації визначили голосуванням 25-х експертів за результатами колекцій 2021 року.
Best Fashion Awards 2021 вручили у 6-ти традиційних і 4-х нових номінаціях.
Фото з події оприлюднив сайт OREST.
У номінації The Discovery of the Year (Відкриття року) переміг бренд Юлії Пеліпас Bettter.
У категорії The Support of Emerging Designers (Підтримка нових дизайнерів) відзнаку виборола Litkovskaya.
Валерія Гузема отримала статуетку як The Best Accessories Designer (найкраща дизайнерка аксесуарів).
У номінації Saving Traditions of Artisanal Craft (збереження традицій ремесла) переміг бренд Наталії Каменської та Марії Гаврилюк Gunia Project.
Подружжя Ксенія і Антон Шнайдери отримали нагороду за Sustainable Fashion.
А Проривом року (The Breakthrough of the Year) став дизайнер головних уборів Руслан Багінський.
У категорії The Best Fashion Innovation переміг бренд FINCH (Катерина Бякова, Максим Голуб).
Статуетка за виграш у номінації The Best Menswear Designer дісталася бренду KSENIASCHNAIDER.
Івана Фролова нагородили премією у категорії Social Responsibility Award (за соціальну відповідальність).
І одна з найулюбленіших дизайнерів першої леді Олени Зеленської, Катя Сільченко перемогла у номінації The Best Womenswear Designer (Найкращий дизайнер жіночого одягу".
Фото Orest.com.ua
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