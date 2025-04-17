"Великий поцілунок Путіну": Ван Дамм у компанії Онищенка зізнався у любові до диктатора і заявив про намір приїхати в Росію

Жан-Клод хоче поспілкуватися з Путіним про його статус посла миру Фото Instagram

Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм і колишній український депутат Олександр Онищенко з’явились у відеозверненні до Володимира Путіна, в якому висловили свою прихильність до російського диктатора.

Запис виклала у своєму телеграм-каналі прокремлівська пропагандистка. На відео 64-річний Ван Дамм заявив про намір відвідати Росію та стати "послом миру", пише Sky News. Поруч з актором знаходився Олександр Онищенко, який уже кілька років ховається від українського правосуддя і має громадянство РФ.

"Вітаю, Володимире Путіне, як ви? Це Жан-Клод Ван Дамм. Ми хочемо приїхали до Росії. Постараємося це зробити, щоб стати послами миру. Це було б честю для мене — мати такий статус. Пам'ятаєте, як ми зустрічалися в Сочі?

У будь-якому разі ми скоро будемо в Росії, якщо ви цього хочете. Зробімо це! Поговорімо про все це, але ніякої політики, тільки спорт, мир і щастя. Ми любимо вас. Дуже дякую! Великий поцілунок Росії та великий поцілунок Путіну і його сім'ї", — сказав актор.

Це звернення здивувало користувачів мережі, адже ще у 2022 році Жан-Клод відвідував Україну, спілкувався з військовими і скандував "Слава Україні!". Він також публічно підтримував країну під час повномасштабного вторгнення.

Що ж до Онищенка, він фігурує у низці кримінальних справ в Україні. Зокрема, за даними НАБУ, він організував схему продажу газу через фіктивні біржі, внаслідок чого держава втратила понад півтора мільярда гривень.

Скандальний Ван Дамм зізнався в любові до Путіна і Росії Фото Instagram

А нещодавно стало відомо про кримінальне розслідування за участю Ван Дамма. Його підозрюють у причетності до справи про торгівлю людьми, зокрема неповнолітніми. Чоловіка звинувачують у сексі з жінками, які були експлуатовані. Схоже, кінозірці подобається втрапляти у скандали.

Цікаво, чи забув актор свою подругу-українку Олену Каверіну, з якою він приїжджав до Києва. Якось ходили чутки, що дружина Жан-Клода ревнує до дівчини.