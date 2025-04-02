Ван Дамм фігурує у справі про торгівлю людьми в Румунії: що відомо

64-річного бельгійського актора Жана-Клода Ван Дамма підозрюють у причетності до справи про торгівлю людьми, яку розслідують румунські правоохоронці.

Зокрема його звинувачують в сексуальному зв'язку з жінками, які стали жертвами експлуатації. Про це повідомляє прокуратура Румунії по боротьбі з організованою злочинністю, пише Hotnews.

За даними слідства, десять років тому, перебуваючи у французьких Каннах, Ван Дамм міг користуватися сексуальними послугами п’яти румунок, яких змушували займатися проституцією.

Кінозірку звинувачують в інтимних стосунках з жінками, які були експлуатовані злочинною організацією Фото Instagram

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Пізніше з’ясувалося, що ці жінки стали жертвами організованої злочинної групи, очолюваної румунським підприємцем Морелем Болеа. Саме він є головним фігурантом справи, яка охоплює злочини, скоєні у період з 2000 до 2016 року.

Адвокат однієї з потерпілих заявив, що актор отримував "у подарунок" дівчат, яких експлуатували злочинці. За його словами, зірка бойовиків свідомо користувався послугами осіб, які перебували в уразливому становищі.

"Це відбувалося в Каннах, і злочин, в якому звинувачують Ван Дамма, пов'язаний з використанням послуг осіб, які були експлуатовані", — сказано в заяві адвоката.

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Головний підозрюваний Морел Болеа очолював модельне агентство Kasta Morrely та неурядову організацію EuroDemos, через які вербували молодих дівчат. У листопаді 2022 року його затримали за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Пізніше жертви давали свідчення про те, як їх змушували до проституції і психологічно маніпулювали. За словами прокурорів, ідентифіковано щонайменше п’ятеро постраждалих.

Ван Дамм, який за свою кар'єру неодноразово потрапляв у скандали, поки що не коментував обвинувачення.

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Жан-Клод відомий тим, що часто публікує свої тренування в соціальних мережах. А якось він приїжджав до Києва зі своєю подругою-українкою Оленою Каверіною. Навіть ходили чутки, що дружина Ван Дамма ревнує до неї.

Також він публічно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення.