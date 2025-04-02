Ван Дамм фігурує у справі про торгівлю людьми в Румунії: що відомо
64-річного бельгійського актора Жана-Клода Ван Дамма підозрюють у причетності до справи про торгівлю людьми, яку розслідують румунські правоохоронці.
Зокрема його звинувачують в сексуальному зв'язку з жінками, які стали жертвами експлуатації. Про це повідомляє прокуратура Румунії по боротьбі з організованою злочинністю, пише Hotnews.
За даними слідства, десять років тому, перебуваючи у французьких Каннах, Ван Дамм міг користуватися сексуальними послугами п’яти румунок, яких змушували займатися проституцією.
Пізніше з’ясувалося, що ці жінки стали жертвами організованої злочинної групи, очолюваної румунським підприємцем Морелем Болеа. Саме він є головним фігурантом справи, яка охоплює злочини, скоєні у період з 2000 до 2016 року.
Адвокат однієї з потерпілих заявив, що актор отримував "у подарунок" дівчат, яких експлуатували злочинці. За його словами, зірка бойовиків свідомо користувався послугами осіб, які перебували в уразливому становищі.
"Це відбувалося в Каннах, і злочин, в якому звинувачують Ван Дамма, пов'язаний з використанням послуг осіб, які були експлуатовані", — сказано в заяві адвоката.
Головний підозрюваний Морел Болеа очолював модельне агентство Kasta Morrely та неурядову організацію EuroDemos, через які вербували молодих дівчат. У листопаді 2022 року його затримали за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Пізніше жертви давали свідчення про те, як їх змушували до проституції і психологічно маніпулювали. За словами прокурорів, ідентифіковано щонайменше п’ятеро постраждалих.
Ван Дамм, який за свою кар'єру неодноразово потрапляв у скандали, поки що не коментував обвинувачення.
Жан-Клод відомий тим, що часто публікує свої тренування в соціальних мережах. А якось він приїжджав до Києва зі своєю подругою-українкою Оленою Каверіною. Навіть ходили чутки, що дружина Ван Дамма ревнує до неї.
Також він публічно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення.