Вдова Г'ю Гефнера через 8 років після його смерті знову виходить заміж. Фото

Вдова американського бізнесмена і засновника Playboy Г'ю Гефнера, 39-річна Кристал виходить заміж знову.

Пропозицію жінці зробив її 41-річний бойфренд, власник туристичної компанії на Гаваях Джеймс Ворд після року стосунків, пише Page Six. Коханій він подарував вінтажну обручку з діамантом.

Заручини відбулися в романтичній обстановці на тлі Тихого океану. Фотографіями Кристал поділися в Instagram.

Пара познайомилася на Гаваях, куди ексдружина бізнесмена переїхала жити після його смерті Фото instagram/usmagazine

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Джеймс подарував обраниці розкішну каблучку

"Джеймс повністю здивував мене. Він знайшов приховані сходи і розчистив звивисту стежку, щоб показати палубу, розташовану над схилом скелі з видом на океан. Це було саме те місце, де рік тому ми влаштували пікнік. Місце, яке стало "нашим". Я й гадки не мала, що він потайки перетворює його на щось символічне", — розповіла Крістал.

Закохані мріють про тихе весілля в інтимній обстановці

"Я звичайно сказала "так" своєю посмішкою, своєю душею, кожною клітиною, тому що любити тебе — це найприродніша річ, яку я коли-небудь робила", — написала колишня Г'ю Гефнера

Як відомо, Кристал і Г'ю заручились у грудні 2010-го. Вже у 2011-му вони мали зіграти весілля, але наречена втекла. Пізніше парочка все-таки зійшлася та побралася наприкінці 2012-го. Вони були разом до смерті бізнесмена у 2017 році.

Минулого року новоспечена наречена випустила власні мемуари, в яких детально розповіла про перший секс із Гефнером.