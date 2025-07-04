76-річна Вера Вонг у Парижі вигуляла міні з мереживом у білизняному стилі. Фото

Американська модельєрка Вера Вонг, яка відсвяткувала наприкінці червня свій 76-ий день народження, показала в Instagram один зі своїх урочистих луків.

До паризького ресторану іменинниця завітала у чорному міні в білизняному стилі, яке було прикрашене мереживом.

Вера доповнила лук туфельками на високих підборах, торбинкою, кількома шарами намиста і темними окулярами.

Вера Вонг пишно відзначила свої 76-ті уродини

Іменинниця з приятелькою зазнімкувалися коло ресторану

У закладі 76-річна Вонг ласувала, зокрема, картопелькою фрі

Підписники, як завжди, не жалкують для модельєрки компліментів. Але, нагадаємо, часом худорлявість Вонг викликає в її фанів серйозне занепокоєння. Як відомо, сама Вера запевняє, що не лише не голодує, а й регулярно дозволяє собі їсти фастфуд і пончики, а також п'є алкогольні коктейлі.











