Зірки Боллівуду та Бібер за декілька мільйонів: найбагатший наречений Індії закотив передвесільну вечірку в Мумбаї. Фото

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Вже за кілька днів діти двох найбагатших сімей Індії, 28-річний Анант Амбані та 29-річна Радика Мерчант, поєднаються узами шлюбу. А от 5 липня пара провела передвесільні гуляння.

В Індії такі вечірки називають Сангіт. На цій церемонії наречений та наречена виконують танці для гостей.

За даними видання AP, там також виступили такі зірки Боллівуду, а також канадський співак Джастін Бібер, який прилетів на захід до Мумбаї. За це він отримав 10 мільйонів доларів.

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Justin Bieber performing "Sorry" at Anant Ambani and Radhika Merchant's wedding today. pic.twitter.com/JHNQdXjoCz — Justins Tour Updates (@JustinsTourNews) July 5, 2024

Зазначається, що церемонія відбулася в Культурному центрі у Мумбаї. А дрес-код на святі був "індійсько-королівський шик".

На нареченій було розкішне сарі (традиційний жіночий одяг в Індії, - ред.), яке було розшите стразами. Свій образ вона доповнила розкішним масивним кольє.

Наречений ж був одягнений у традиційний одяг чорного кольору з золотими вишитими візерунками.

Наречені на передвесільних гуляннях мали неймовірний вигляд Фото Getty Images

У скільки обійшлися гуляння цього разу - невідомо.

Нагадаємо, перша передвесільна церемонія Ананта Амбані та Радики Мерчанат, яка пройшла у березні, обійшлася їхнім батькам у 150 мільйонів доларів. Тоді серед гостей свята були: Марк Цукерберг, Білл Гейтс, Іванка Трамп та інші. Розважала публіку Ріанна.

Як відомо, Анант Амбані молодший син найбагатшої людини Індії. 66-річний Мукеш є головою Reliance Industries — найбільшої компанії Індії за ринковою капіталізацією — і 10-ю найбагатшою людиною у світі згідно зі списком мільярдерів Forbes зі статками понад 116 мільярдів доларів.

А наречена народилася у сім'ї мільярдера Шрі Вірена Мерчанта, генерального директора приватної медичної компанії Encore Healthcare.

До речі, Мукеш Амбані у 2018 році видав заміж старшу донечку. Грандіозне весілля батьку обійшлося у 100 мільйонів доларів.