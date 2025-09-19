Надихнулися фільмом із Джолі: Могилевська з LeLy45 вразили драматичним кліпом на хіт 2006-го

Співачка Наталія Могилевська вирішила осучаснити і дати нове життя своєму легендарному хіту 2006-го року "Відправила Message".

У дуеті з молодою колегою Lely45 зірка не просто переспівала цей трек, а й зняла на нову версію відео.

Наталія Могилевська об'єдналася з молодою артисткою LeLy45 та дала нове життя своєму старому треку

Кліп має ше більший надрив, ніж його перша версія

"Ми взагалі не планували робити повноцінний реліз. Просто мали разом виступити на одному закритому, дуже класному заході... Наш формат виступу передбачав дует, і треба було заспівати одну з моїх пісень. Мене та пісню "Відправила message" обрала сама Lely45, і я не змогла їй відмовити. У нас був тиждень на підготовку і… три години на репетицію, одну-єдину живу зустріч", - поділилася Могилевська.

"Нове аранжування зробила команда Lely45, і хоча часу було обмаль, ми з Людою майже щодня були на зв'язку. Це були не просто робочі переписки, а розмови двох дуже рідних по духу людей... Люда (справжнє ім'я спывачки) — вона космос. Для мене вона — українська Емі Вайнхаус, але без шкідливих звичок. Я впевнена, що на неї чекає прекрасне майбутнє, вона буде збирати стадіони — у мене є чуйка на такі речі", - запевнила Наталія.

Могилевська переосмислила свою пісню

Кліп став режисерським дебютом fashion-фотографа Саші Порубаймих. Команда надихалася історією фільму "Джіа", за який Анджеліна Джолі отримала "Золотий глобус".

"Її не зупинити. У неї немає стоп-слів. У неї дуже багато енергії, переживань за музику та проєкт. Дуже багато турботи. Але в той самий час вона зовсім не мамочка, вона — шалена подруга, якій неможливо відмовити. Вона змусила мене подивитися фільм "Джіа" з Анджеліною Джолі. Головна героїня цієї історії — модель, яка не витримала уваги, кон’юнктури та необхідності підкорятися законам фешн-світу. Щойно я закінчила дивитися цей фільм, як Наташа написала: Ми знімаємо відео на спільний трек саме в такому форматі", - розказала Lely45.

Два різних покоління співачок поєднали свій драйв в одному кліпі

