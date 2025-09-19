Надихнулися фільмом із Джолі: Могилевська з LeLy45 вразили драматичним кліпом на хіт 2006-го

Співачка Наталія Могилевська вирішила осучаснити і дати нове життя своєму легендарному хіту 2006-го року "Відправила Message".
У дуеті з молодою колегою Lely45 зірка не просто переспівала цей трек, а й зняла на нову версію відео.
"Ми взагалі не планували робити повноцінний реліз. Просто мали разом виступити на одному закритому, дуже класному заході... Наш формат виступу передбачав дует, і треба було заспівати одну з моїх пісень. Мене та пісню "Відправила message" обрала сама Lely45, і я не змогла їй відмовити. У нас був тиждень на підготовку і… три години на репетицію, одну-єдину живу зустріч", - поділилася Могилевська.
"Нове аранжування зробила команда Lely45, і хоча часу було обмаль, ми з Людою майже щодня були на зв'язку. Це були не просто робочі переписки, а розмови двох дуже рідних по духу людей... Люда (справжнє ім'я спывачки) — вона космос. Для мене вона — українська Емі Вайнхаус, але без шкідливих звичок. Я впевнена, що на неї чекає прекрасне майбутнє, вона буде збирати стадіони — у мене є чуйка на такі речі", - запевнила Наталія.
Кліп став режисерським дебютом fashion-фотографа Саші Порубаймих. Команда надихалася історією фільму "Джіа", за який Анджеліна Джолі отримала "Золотий глобус".
"Її не зупинити. У неї немає стоп-слів. У неї дуже багато енергії, переживань за музику та проєкт. Дуже багато турботи. Але в той самий час вона зовсім не мамочка, вона — шалена подруга, якій неможливо відмовити. Вона змусила мене подивитися фільм "Джіа" з Анджеліною Джолі. Головна героїня цієї історії — модель, яка не витримала уваги, кон’юнктури та необхідності підкорятися законам фешн-світу. Щойно я закінчила дивитися цей фільм, як Наташа написала: Ми знімаємо відео на спільний трек саме в такому форматі", - розказала Lely45.
