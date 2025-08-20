"Ми відчули одне одного": MELOVIN і Lama об'єднали свої хіти з різницею в 15 років і знялися в ефектному кліпі в Одесі. Відео

"Ми відчули одне одного": MELOVIN і Lama об'єднали свої хіти з різницею в 15 років і знялися в ефектному кліпі в Одесі. Відео

Карина Тімкова - 20 серпня, 15:00

Виконавці MÉLOVIN та Lama записали спільну композицію "Мені так треба Вітрила!", в якій поєднали два свої культові треки.

Артисти з першої зустрічі відчули творчу спорідненість і швидко знайшли спільну мову. Згодом з'ясувалося, що їхні пісні також мають несподіваний зв'язок.

"Ми відчули одне одного на іншому рівні, і одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо. Під час тієї зустрічі я чимало разів дивувався: як ми схожі. У Наталії було щось дуже знайоме, ніби я дивився на себе, а вже потім з'ясувалося, що і наші пісні мають зв'язок", — розповів MÉLOVIN.

MELOVIN і Lama об'єднали дві свої відомі пісні для емоційної колаборації

Пісня й кліп розповідають, що навіть різні шляхи зрештою ведуть до гармонії і єдності

Фото пресгрупа

Під час роботи над кліпом вони дізналися, що колись писали свої композиції в Одесі біля одного й того самого дерева, але з різницею у 15 років. Lama пригадала, що саме там народилися слова її хіта "Мені так треба", а MÉLOVIN працював у цьому місці над "Вітрилами".

MELOVIN і Lama у ланцюгу попозували біля дерева для кліпу

Артисти ніби пов'язані з тим сами деревом, яке стало символом їхньої музичної роботи

"І коли ми туди приїхали, я просто завмерла. Це було те саме дерево, біля якого я колись писала слова пісні "Мені так треба". Це неможливо забути", — здивувала Lama.

MELOVIN і Lama випустили емоційний кліп, знятий в Одесі

Меловін і Лама по сюжету приковані один до одного ланцюгом

Кадр з кліпу MÉLOVIN & Yuliia Syrovatko

У відео дерево стало головним символом і точкою, де зійшлися дві історії та два покоління. Сама пісня розповідає про шлях до взаєморозуміння і єдності.

MELOVIN і Lama представила емоційну колаборацію, зняту в особливому місці

"Мабуть, у кожного з нас є свій дар, але справжні чудеса трапляються тоді, коли ці дари зустрічаються", — додали автори треку

Обох артистів об'єднує ще дещо. Lama говорить, що часто бачить сни, які збуваються, а MÉLOVINа ніколи не підводить його інтуїція. За словами виконавців, саме це і допомогло створити спільну роботу, яка поєднала їхні пісні та досвід.

Нещодавно MamaRika випустила романтичний кліп, в якому натякнула на вагітність, а Jerry Heil і YARMAK представили нову версію музичного відео на свій хіт з щемливими роликами військовослужбовців.

Також TVORCHI та The Maneken потішили оновленим форматом своєї емоційної пісні, а Наталія Могилевська зачарувала українською версією композиції "Покохай мене таку".

Читайте також:

"У мене яйця більші, ніж у вас": Мelovin відповів хейтерам і закликав легалізувати одностатеві шлюби

"Не брехати людям": Мelovin розказав, які процедури робить для обличчя

"Кажуть, я зупинила час...": 49-річна Lama показала, як займається в спортзалі. Відео

Lama у невагомому міні попозувала своєму коханому на брилах одеського узбережжя. Фото

Melovin
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів