"Ми відчули одне одного": MELOVIN і Lama об'єднали свої хіти з різницею в 15 років і знялися в ефектному кліпі в Одесі. Відео

Виконавці MÉLOVIN та Lama записали спільну композицію "Мені так треба Вітрила!", в якій поєднали два свої культові треки.
Артисти з першої зустрічі відчули творчу спорідненість і швидко знайшли спільну мову. Згодом з'ясувалося, що їхні пісні також мають несподіваний зв'язок.
"Ми відчули одне одного на іншому рівні, і одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо. Під час тієї зустрічі я чимало разів дивувався: як ми схожі. У Наталії було щось дуже знайоме, ніби я дивився на себе, а вже потім з'ясувалося, що і наші пісні мають зв'язок", — розповів MÉLOVIN.
Під час роботи над кліпом вони дізналися, що колись писали свої композиції в Одесі біля одного й того самого дерева, але з різницею у 15 років. Lama пригадала, що саме там народилися слова її хіта "Мені так треба", а MÉLOVIN працював у цьому місці над "Вітрилами".
"І коли ми туди приїхали, я просто завмерла. Це було те саме дерево, біля якого я колись писала слова пісні "Мені так треба". Це неможливо забути", — здивувала Lama.
У відео дерево стало головним символом і точкою, де зійшлися дві історії та два покоління. Сама пісня розповідає про шлях до взаєморозуміння і єдності.
Обох артистів об'єднує ще дещо. Lama говорить, що часто бачить сни, які збуваються, а MÉLOVINа ніколи не підводить його інтуїція. За словами виконавців, саме це і допомогло створити спільну роботу, яка поєднала їхні пісні та досвід.
