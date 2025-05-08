Могилевська переклала хіт "Я весна" українською та стала білявкою завдяки ШІ. Відео

Могилевська переклала хіт "Я весна" українською та стала білявкою завдяки ШІ. Відео

Тамара Кудрявченко - 8 травня, 10:45

Давні шанувальники творчості співачки Наталії Могилевської нарешті зможуть слухати її хіт "Я весна" українською. Адже артистка переклала одну з найвідоміших своїх пісень, випущену у 2012 році, а штучний інтелект зробив на неї кліп.

"Ловіть нову нашу нову роботу для вас зроблену виключно штучним інтелектом. Ми дуже хотіли подарувати вам подих справжньої весни", - зазначила зірка. 

Могилевська в кліпі ШІ Я весна

Такою 49-річну Могилевську побачив штучний інтелект

Важко повірити, але музику до слів "Я весна" написав російський композитор Аркадій Укупник ( пам'ятаєте такого?). 


Нагадаємо, це не перша російськомовна пісня Могилевської, перекладена державною. Раніше артистка вже дала нове життя своєму хіту "Я танцювала".  

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