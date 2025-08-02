"50 відтінків щастя": Могилевська з нагоди ювілею посвітила стрункими ніжками коло басейну

Юлія Леськова - 2 серпня, 09:47
Наталя Могилевська попозувала для нових фото
Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталія Могилевська святкує своє 50-річчя. З нагоди ювілею зірка поділилася спокусливим фотосетом.

"50 – не вік. Це стан розуму та душі. Покохай мене таку, якою я є. Я більше не намагаюся комусь подобатись. Не виправдовуюсь. Не чекаю дозволу. Не ставлю крапок – бо не збираюся фінішувати", - написала вона.

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Наталя подякувала кожній людині, яку зустрічала на своєму шляху.

"Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя лише тепер починає розкриватися по-справжньому – глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер – як хочу. І саме це – найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль", - додала вона. 

Наталка Могилевська показалася на нових фото

Співачка похвалилася стрункими ніжками

Нагадаємо, Наталя Могилевська якось розповідала, що за останній час набрала 5 зайвих кіло, проте пізніше вона похвалилася своїм схудненням у купальнику

Крім того, співачка хвалилася, що її 13-річна дочка влітку збиралася навчатися на грумера, а молодша донька, 5-річна Софія - вивчатиме англійську. 

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