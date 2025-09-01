"Честь - бути твоїм чоловіком": Ющенко щемким постом привітав дружину з 64-річчям

Третій президент України Віктор Ющенко привітав свою дружину Катерину з днем народження. 1-го вересня їй виповнилося 64 роки.

Віктор Андрійович виклав у Facebook пост, в якому не поскупився на зворушливі і щемкі слова для дружини.

"Іноді мені здається, що в тобі живе чарівна сила, яка дозволяє тобі творити дива щодня. Але я знаю, що це не магія, а неймовірна сила твого характеру, мудрість і добре серце, що сповнене безмежного терпіння та любові.

​Моя Катерино, я пишаюся тобою і кожною хвилиною, проведеною поруч. Ти — найніжніша і найпрекрасніша леді, з якою я збудував наш світ. Ти — мама, яка надихає, і дружина, яка дарує щастя", - звернувся до коханої Ющенко.

71-річний Ющенко і його 64-річна дружина в шлюбі вже 27 років Фото з Facebook

"​Якщо мене спитають, що таке щастя, я просто покажу на тебе. Бо щастя — це ти, моя прекрасна дружина. Це честь бути твоїм чоловіком.​Ти наповнила моє життя змістом і світлом. Ти - мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання", - відверто заявив експрезидент.

"​У цей особливий день, я бажаю тобі, щоб доля завжди була прихильною, а кожна мить дарувала тільки світлі емоції. Нехай твій шлях завжди освітлює зірка щастя, а наше кохання буде твоїм надійним захистом.

​Я обіймаю тебе, моя єдина, міцніше, ніж будь-коли. З днем народження, кохана!", - привітав свою Катерину Віктор Ющенко.

Катерина Ющенко зі старшою дочкою чоловіка, Віталіною Фото з Facebook

Як відомо, Катерина Ющенко - друга дружина президента. Від першого шлюбу зі Світланою Колесник він має дочку Віталіну та сина Андрія. В другому шлюбі в Ющенка народилося ще троє нащадків - доньки Софія та Христина і син Тарас.