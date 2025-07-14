"Що так життя складеться - ніхто не знав": донька Ющенка висловилася про його ексневістку та онуку, які живуть у Росії
Старша донька експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна зробила сумне зізнання стосовно його онуки Варвари, дочки Андрія Ющенка від ексдружини Лізи.
Вони мешкають у Росії. І виявляється, Варя, якій уже 15 років, зовсім не підтримує зв'язку з родичами з боку батька.
Про це Віталіна розповіла "Гордону".
"Спілкування немає ніякого, вже, я не знаю навіть, скільки років. Просто абсолютно ніякого немає спілкування", - поділилася вона.
"Сумно. Сумно, тому що Варечка – це ж і наша Варечка. Що так життя складеться – ніхто не знав. Це для нас такий сумний бік, але, дай боже, щоб у дитини все було добре, щоб вона за силою і можливостями змогла колись все зрозуміти і знала, що її батько, і тітка, і дід люблять. І бабуся", - зазначила Віталіна.
Як відомо, не спілкується зі своєю рідною сестрою Лізою, яка заміжня за росіянином та не висловлюється про повномасштабну війну, і телеведуча Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, Андрій Ющенко після розлучення з Лізою оженився вдруге. У них із дружиною Оленою росте спільний синок Андрійко, якому майже 3 роки.
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