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Дозвілля з дітьми, Вікі з віялом і Девід із розчепіреними ногами: Бекхеми показали фото свого літа

Марія Ткаченко 2 серпня, 15:30
Девід Бекхем і Вікторія Бекхем

Зіркова родина Бекхемів накопичила нову порцію фотоконтенту зі своєї відпустки і похвалилася нею в Instagram.

"Щасливе літо! Створюємо спогади та ділимося особливими моментами. Я вас усіх дуже люблю!", - написала Вікі, затегавши чоловіка, дітей та невістку.

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У сторіс же Бекхем "бонусом" виклала ще один цікавий кадр із Девідом.

"Приємно бачити, як мій чоловік релаксує! Пощастило мені!", - написала дизайнерка.

Нагадаємо, підступна Вікторія полюбляє знімати свого чоловіка з пікантних ракурсів та викладати в мережу.

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