Вілла Сміта помітили з незнайомкою, схожою на його дружину. ФОТО

55-річного актора Вілла Сміта помітили у компанії таємничої жінки, яка зовнішньо дуже схожа на його дружину, акторку Джаду Пінкетт-Сміт, з якою він "розлучений, але не на папері".

Про це пише Daily Mail.

Сміта з незнайомкою помітили 8 грудня, коли вони виходили з івенту Art Basel у Маямі. Спершу жінка йшла позаду актора, але захід вони покинули в одному лімузині.

Пізніше вони разом відвідали піцерію.

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Загадкова жінка з поголеною головою була одягнута у білу футболку, джинси, обличчя вона сховала за широкими сонцезахисними окулярами.

Як відомо, Вілл і Джада не живуть разом з 2016 року. Про це акторка розповіла в інтерв'ю People. Вона також заявила, що впевнена у налагодженні їхніх стосунків.

Після шокуючого зізнання Джади, Вілл теж прокоментував складний період у їхніх стосунках, пообіцявши більше обіймати дружину.

Нагадаємо, у Вілла троє дітей: син Віллард від попереднього шлюбу, Джейден Крістофер та донька Віллоу, які народилися у шлюбі актора з Джадою.





