"Провідниця Вірочка": Брежнєва закрила свій давній гештальт у потязі Київ - Жмеринка. Відео

Співачка Віра Брежнєва, якщо колись їй набридне співати, цілком зможе влаштуватися працювати провідницею. Цю роль 42-річна зірка успішно спробувала, долучившись до спеціального проєкту Укрзалізниці до Дня залізничника.

Відео "провідниця Вірочка" опублікувала у своєму Instagram. Вона похвалилася, що закрила свій давній гештальт.

Брежнєва попрацювала провідницею в потязі Київ-Жмеринка, обравши третій вагон, бо в неї 3-го числа день народження

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"Коли я навчалася у Дніпровському інституті інфраструктури і транспорту (ДІІТ) друзі жартували, що з мене вийде або провідниця, або стрілочниця. Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилась зі мною назавжди", - зазналася Брежнєва.

"Тож я без роздумів погодилась на пропозицію вийти в рейс замість однієї з провідниць у спеціальному проекті Укрзалізниці до Дня залізничника, який святкують 4 листопада. Хочу привітати усіх залізничників, побажати легкої дороги та сказати, що наші залізничники найкращі", - написала артистка.

Пасажирів зустрічала всміхнена Вірочка

Нагадаємо, нещодавно Віру Брежнєва помітили у Києві разом із загадковим чоловіком. Пара (або ні) разом була на концерті "Океану Ельзи" в Палаці спорту.

Як відомо, Віра має двох дочок: 23-річну Соню від колишнього цивільного чоловіка Віталія Войченка і 14-річну Сару від іншого колишнього, Михайла Кіпермана.