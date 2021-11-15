Брежнєва розповіла про їхні з Меладзе "стосунки з присмаком солодкості" та помилку в вихованні старшої доньки

Співачка Віра Брежнєва не приховує, що хоче дитину від свого чинного чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе. Якщо цьому таки судилося статися, 39-річна зірка вже не припуститься таких помилок, яких наробила зі старшою донькою Сонею.

Уперше Віра стала мамою в 19, народивши від цивільного чоловіка-бізнесмена Віталія Войченка.

Про це Брежнєва говорила в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Тоді я вважала, що була абсолютно готова. От зараз - саме час. Я дуже хотіла дитину, плюс зустріла хлопця, він теж хотів дитину, причому не одразу вийшло. Я вивчала дуже багато літератури, навіть коли мене поклали на збереження перед пологами, я там навіть розказувала якісь історії, які я прочитала в книжках - 19-річна дівчинка сиділа, розказувала, ділилася досвідом, який вона вже дізналася. На той момент мені здавалося, що я готова. Зараз я розумію: от моїй Соні зараз дитину маленьку?!", - зізналася співачка.

"Я думаю, що я була надмірно суворою зі своєю донькою, якось нас тато так виховував суворо... І мені здавалося, що це правильний підхід. І зараз, звичайно, з Сарою я не припускаюся таких помилок", - зізналася Віра.

Зі слів Брежнєвої, ні Соня, ні Сара не бажають мати справу з шоубізнесом.

Брежнєва та Меладзе одружилися в 2015-му

"Їм не подобається ця публічність! І були у Соні декілька разів у коментарях люди, які писали їй негатив, і вона каже: "Мамо, як ти все це витримуєш?!", - розказала артистка.

Через надмірну, подекуди негативну увагу до себе і вони з Костянтином часом почуваються "як два слони в посудній лавці".

"Ми нормальні люди, нормальна сім'я, ми живемо, ходимо за продуктами, ходимо в кафе, в ресторани, їздимо відпочивати. Іноді ми не можемо собі дозволити відкритий прояв почуттів на публіці", - зазначила вона.

Віра підкреслила, що для стосунків подружжя романтика просто "необхідна".

"Завдання двох людей - зберегти оцей флер цукерково-квіткового періоду на всю тривалість стосунків. Тоді ці стосунки з вітром цим, із присмаком солодкості", - запевнила вона.

Занотовуйте пораду від Віри!

Нагадаємо, в подружжя є не лише вдосталь романтики, а і елітної нерухомості на мільйони доларів.

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