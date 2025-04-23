Віталіна Біблів розсекретила, що вперше вийшла заміж

Акторка Віталіна Біблів стала заміжньою жінкою. Хто став її щасливим обранцем, 44-річна зірка не розсекретила, але зазначила, що сталося це під час повномасштабного вторгнення.

Несподіване зізнання Віталіна зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніній, коли мова зайшла про спілкування та взаємодію чоловіків та жінок.

"Ми з моїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів, і я вважаю, що все прекрасно, коли чоловік і жінка можуть поговорити, коли вони є друзями", - заявила Біблів.

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Продовживши свою думку, вона запевнила, що чоловікам цікаві жінки. І навела яскравий приклад, як можна пояснити чоловіку зміни настрою жінки в залежності від фази циклу.

Виявляється, Віталіна Біблів таємно вийшла заміж

"Є щасливі 9 днів після місячних - оце пользуйся. Далі у нас отето, потім отето, отето... Тому коли ти в цей момент бачиш, що летить книжка - пригинайся, бо це не я, а гормони, зрозумів?", - зазначила акторка.

Віталіна наголосила, що не говоритиме більше про свого чоловіка і не розкриватиме жодних подробиць.

"Я не люблю про це, бо сімейне - воно тільки своє, я так це все бережу...", - пояснила вона.

Нагадаємо, в одному зі своїх попередніх інтерв'ю Біблів висловлювалася відносно материнства.



