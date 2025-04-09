"Всю себе – і тіло, і душу, потрібно любити": Біблів про секрети краси, уколи і табу в догляді

Актриса Віталіна Біблів вважає, що піклування про зовнішність - це одна з форм любові до себе, яка має бути в людини.

Як вона це робить та які табу має, 44-річна зірка кіно і театру розповіла за лаштунками "Нового каналу".

"Всю себе – і тіло, і душу, потрібно любити та дбати про них. Я дуже серйозно до цього зараз ставлюся. В молодості так не було. Тоді така модниця була, мазалася всілякими кремами, бо дуже хотілося бути схожою на маму. А коли почала працювати в сфері кіно і театру, де в тебе щоденні складні грими, через що пересихає шкіра, псується волосся, то змінила підхід до догляду за собою", - поділилася Біблів.

Реклама:

Віталіна розсекретила свої б'юті-лайфхаки і табу Фото Нового каналу

Зі слів Віталіни, вона величезну увагу приділяє шкірі обличчя, використовує хорошу професійну косметику, яку рекомендуї їй її косметолог.

"Двічі на рік наповнюю шкіру вітамінами. Точно не слід забувати про воду. Я обов'язково п'ю літр зранку і далі протягом дня завжди з собою пляшечка", - розповіла акторка.

"Звісно, дуже важливим для зовнішнього вигляду є сон. Це ні для кого не секрет. І, зрозуміло, треба намагатися не стресувати. Але як у нашій країні можна не стресувати? Обов'язково усміхайтеся собі в дзеркалі, коли прокидаєтеся. Погляньте і скажіть: "Ох, яка я красуня!"", - порадила Віталіна.

Біблів радить любити себе і піклуватися

Ретельно піклується зірка і про своє довге волосся, яке поки не знайоме з фарбою

"Навесні й восени я проходжу курс вітамінів у шкіру голови для зміцнення волосяних цибулин. Дуже люблю своє волосся, ніколи його не фарбувала та сильно не стригла. Мій перукар каже: "Доки є можливість, не тонуй та не фарбуй". В мене вже сивина з'явилася трішки, але вона така приємна, і не кожен може її побачити, тому не чіпаю", - пояснила Віталіна.

Актриса назвала своє головне табу в догляді.

"Я ніколи не використовую речі, термін дії яких вийшов. Хоч що б то було. Навіть якщо це крем для ніг, я ніколи такий не намащу", - запевнила вона.

Актриса поки не фарбує свої коси, а сивина здається їй приємною

"Мені подобається прислів'я: "Ми дуже мало заробляємо, щоб купувати дешеве взуття". Так і з доглядом. Краще десь себе в чомусь обмежити, але купити засіб, який допомагає та добре працює. Тому табу в догляді: я не економлю й не використовую те, що вже "каже до побачення"", - підсумувала Біблів.

Нагадаємо, нещодавно Віталіна розказувала, чи дотримується вона дієт і які продукти завжди є в її холодильнику.