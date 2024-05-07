"Народилися і все життя живуть за кордоном": Кличко розказав, де його діти і чи спілкується з ексдружиною

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що присвячував своїм трьом нащадкам - Єгору-Даніелю, Максиму та Єлизаветі-Вікторії - менше часу, ніж вони того потребували.

Де зараз перебувають уже дорослі сини і дочка та чи спілкується він із їхньою матір'ю, своєю ексдружиною Наталією Єгоровою, 52-річний політик розказав "Люкс ФМ".

Зі слів Віталія, з колишньою він востаннє балакав телефоном декілька днів тому. А з дітьми бачився особисто ще до початку повномасштабної війни. Приїзд до України у них наразі не в планах.

Розлучений Віталій підтримує зв'язок із ексдружиною Фото з Instagram Кличка

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"Вони народилися і все життя живуть за кордоном. Зараз вчаться в різних країнах. Молодший - у Сполучених Штатах, старший - у Лондоні, донька - в Нідерландах. Тому дуже важко їх якось зібрати. Мені тяжко вирватися... Але ми бачимося, дякуючи засобам зв'язку, але жодна програма не може замінити того відчуття, коли обіймаєш дитину", - зізнався Кличко.

"Я намагаюся бути хорошим батьком, але, відверто, діти потребують часу, і я з дітьми провів не так багато часу, як потрібно. Спочатку спортивна кар'єра, збори, змагання, політика, яка забирає абсолютно весь час… Зараз війна. Тому, на жаль, дітям я приділяю не так багато уваги, але їхня мама взяла на себе всі функції, які потрібно було", - зазначив він.

Наталія, яка постійно мешкає в Німеччині, має змогу бачитися з нащадками Фото з Instagram Єгорової

Іще Кличко відповів на запитання, що допомагає йому заспокоюватися та повертати собі гарний настрій. Із цього приводу мер пригадав бородатий жарт.

"Є такий гарний жарт: "Як ви розслабляєтеся?" - "Я не напружуюся". Тому заспокоюватися мені не потрібно... Удома не буваю. Коли приходжу, мені вистачає лише 5 хвилин для того, щоби розігнутись, доторкнутись головою до подушки, відкрити очі - і вже ранок", - поділився він.

Як відомо, Єгору-Даніелю Кличку, якого тато збирався відрядити до української армії, зараз 23 роки, Лізі 21, а Максиму - 19. Останні двоє нещодавно збурили мережу своєю вечіркою, де був алкоголь, кальян, танці та цікаві фото.

Нагадаємо, в 2022-му Віталій та Наталія Клички оголосили про своє розлучення після 25 років шлюбу. Невдовзі жінка повернула собі дівоче прізвище - Єгорова.



