Володаря двох "Оскарів" Джина Гекмена знайшли мертвим разом із дружиною

Легендарного голлівудського актора та дворазового лауреата "Оскара" Джина Гекмена знайшли мертвим разом із його дружиною, піаністкою Бетсі Аракавою у їхньому будинку в Санта-Фе.

Як пише Daily Mail, пара, одружена з 1991 року, була знайдена поруч із собакою в середу 27 лютого вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не розцінюють смерть подружжя як неприродню.

На запитання місцевих ЗМІ шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза не назвав причини смерті та не сказав, коли саме могла померти пара. Розслідування триває.

Джин Гекмен із дружиною на церемонії вручення "Золотого глобусу" у 2003 році Фото Getty Images

Наприкінці січня Гекмену виповнилося 95 років. Його вважали відлюдником, оскільки актор не знімався у кіно з 2004 року після того, як зіграв у політичній сатирі "Ласкаво просимо в Музпорт".

Уперше про Гекмена дізналися після ролі Бака Берроу у фільмі "Бонні і Клайд" у 1967 році, а потім він знявся у багатьох відомих фільмах і телевізійних шоу, як-от кілька частин "Супермена", де він грав Лекса Лютора, дві частини "Французького зв’язкового", "Непрощений" тощо.

Гекмен із Клінтом Іствудом на "Оскарі" 1993 з нагородами за фільм "Непрощений" Фото Getty Images

Але в 2004 році Гекмен оголосив, що закінчує акторську кар'єру. Він зібрав свої речі та переїхав із Лос-Анджелеса до Нью-Мексико заради спокійного життя.

Дехто спочатку вважав, що шокуюче рішення було пов’язане з його шлюбом. Але Гекмен фактично кинув акторську діяльність через сильний стрес, який став причиною проблем із серцем.

Колишній морський піхотинець, кінокар'єра якого почалася на початку 1960-х, знявся у понад 80 фільмах. Перший "Оскар" актор отримав у 1971-му за Найкращу чоловічу роль у фільмі Вільяма Фрідкіна "Французький зв'язковий". А другий - за Найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Клінта Іствуда "Непрощений" 1992 року.

Гекман був одружений двічі. Від першої дружини Фей Мальтезе актор має трьох дітей.