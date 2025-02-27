Зірка "Баффі" Мішель Трахтенберг раптово пішла з життя в віці 39 років

Американська акторка Мішель Трахтенберг, відома за серіалами "Баффі - винищувачка вампірів" та "Пліткарка", померла в віці 39 років. Це сталося в її нью-йоркській квартирі. Тіло зірки виявила її мати.

Про це повідомляє АВС.

За словами джерел, Мішель нещодавно перенесла операцію з трансплантації печінки, тож імовірно, що причиною смерті могли стати якісь ускладнення.

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Як розповів People один із інсайдерів, в останній рік Трахтенберг перебувала в тяжкому стані як фізичному, так і емоційному. Останнім часом вона дуже змарніла.

Зовнішній вигляд Мішель уже давно непокоїв її фанів. Зокрема вони звертали увагу на жовтизну її очей, яка вказувала на захворювання печінки

"Вона говорила друзям, як вона мучиться. Вона була дуже, дуже хвора і не приховувала від свого оточення, як сильно вона мучиться", - зазначив інформатор.

Акторка останнім часом сильно схудла

Свій останній допис у Instagram Мішель опублікувала 18-го лютого. Це було її архівне фото. Актриса пожартувала, що хотіла виглядати як "нечемна фея Дінь-Дінь".

Трахтенберг не була заміжня, але перебувала у довготривалих стосунках зі своїм агентом Джеєм Коеном. Зірка була дуже близька до своєї сім'ї: батька Майкла, матері Лани та сестри Айрін.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав, як склалися долі інших акторів із "Баффі".



