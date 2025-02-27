Зірка "Баффі" Мішель Трахтенберг раптово пішла з життя в віці 39 років
Американська акторка Мішель Трахтенберг, відома за серіалами "Баффі - винищувачка вампірів" та "Пліткарка", померла в віці 39 років. Це сталося в її нью-йоркській квартирі. Тіло зірки виявила її мати.
Про це повідомляє АВС.
За словами джерел, Мішель нещодавно перенесла операцію з трансплантації печінки, тож імовірно, що причиною смерті могли стати якісь ускладнення.
Як розповів People один із інсайдерів, в останній рік Трахтенберг перебувала в тяжкому стані як фізичному, так і емоційному. Останнім часом вона дуже змарніла.
"Вона говорила друзям, як вона мучиться. Вона була дуже, дуже хвора і не приховувала від свого оточення, як сильно вона мучиться", - зазначив інформатор.
Свій останній допис у Instagram Мішель опублікувала 18-го лютого. Це було її архівне фото. Актриса пожартувала, що хотіла виглядати як "нечемна фея Дінь-Дінь".
Трахтенберг не була заміжня, але перебувала у довготривалих стосунках зі своїм агентом Джеєм Коеном. Зірка була дуже близька до своєї сім'ї: батька Майкла, матері Лани та сестри Айрін.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав, як склалися долі інших акторів із "Баффі".