Остапчук із дружиною оголосили ім'я свого майбутнього сина

Марія Ткаченко 13 серпня, 17:10
Володимир Остапчук та його третя дружина

Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина вирішили не тримати інтриги ні щодо статі своєї майбутньої дитини, ні щодо імені, яке вже обрали.

Як зватиметься син подружжя, вони оголосили у Instagram, поділившись відео з чергового планового УЗД.

"Наш Тім. Тимофій", - говориться в дописі.

Володимир Остапчук

Володимир супроводжує дружину на УЗД, щоби теж побачити малюка

"Приїхали подивитися на малюка, у нього вже більше відео, ніж у нас", - зазначили майбутні батьки.

Вагітна дружина Остапчука на УЗД

Тимофій Володимирович

Також Остапчук повідомила, що народжуватиме в одному з приватних пологових Києва.

Нагадаємо, про вагітність Остапчуки оголосили широкому загалові, коли Катя вже була на 20-му тижні. Для 24-річної дружини шоумена це буде первісток. У 39-річного Вови ж від першого шлюбу є донька та син.

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