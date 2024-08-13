Остапчук із дружиною оголосили ім'я свого майбутнього сина
Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина вирішили не тримати інтриги ні щодо статі своєї майбутньої дитини, ні щодо імені, яке вже обрали.
Як зватиметься син подружжя, вони оголосили у Instagram, поділившись відео з чергового планового УЗД.
"Наш Тім. Тимофій", - говориться в дописі.
"Приїхали подивитися на малюка, у нього вже більше відео, ніж у нас", - зазначили майбутні батьки.
Також Остапчук повідомила, що народжуватиме в одному з приватних пологових Києва.
Нагадаємо, про вагітність Остапчуки оголосили широкому загалові, коли Катя вже була на 20-му тижні. Для 24-річної дружини шоумена це буде первісток. У 39-річного Вови ж від першого шлюбу є донька та син.
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