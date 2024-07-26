"Дістала ту дитину постійними УЗД": дружина Остапчука про термін вагітності, перші поштовхи та набрану вагу

Катерина - третя дружина Володимира Остапчука та майбутня мама його третьої дитини Фото з Instagram Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка очікує на первістка, розсекретила подробиці стосовно своєї вагітності.

Зокрема 24-річна майбутня мама повідомила, на якому тижні перебуває, скільки кіло вже набрала та коли малюк почав штовхатися.

Вона написала про це в Instagram.

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"Післязавтра розпочинається 20-ий тиждень. Маля почало штовхатися у 16,5 тижнів. Кажуть, що це досить рано, як для першої вагітності, але, мабуть, я так дістала ту дитину своїми постійними УЗД (передаю привіт всім тривожним мамам), що вона вирішила почати робити це раніше, щоб я більше туди не ходила", - поділилася Катя.

"Живіт невеликий, мабуть, через вагу та те, що колись там був прес, тому тримається ще. Коли завагітніла, була 54 кг. У першому триместрі схудла до 50,5 кг. Зараз я 52.5 кг. Розумію, що все ще попереду, але щоб нарешті побачити 50 кг, треба було завагітніти", - жартома констатувала вона.

У сторіс Остапчук повідомила, що вагітність настала з першої спроби. А ще, відповідаючи на питання підписників, пояснила, чому вирішила стати мамою в такому віці, та відповіла на закиди про те, що Володимир буцімто "забив" на своїх дітей від першого шлюбу.

"Не знаю, як можна створювати в собі людину з нуля й не говорити про це людям біля супермаркету", - пожартувала Катерина, яка нарешті може відкрито ділитися своєю радістю з підписниками

"...Я просто хотіла бути молодою мамою і років з 16 знала, що якщо вийду заміж і в мене буде нормальний чоловік (тут раз на раз не приходиться), то хочу народити до 25 років. Коли їй чи йому буде 18, мені буде 42. Нагадаю, що Вові в цьому році 40 вже. Але Вова дуже любить дітей, у нас 80% діалогу в Telegram чи тут складається з того, що він надсилає мені відео малюків", - розповіла Катерина.

"І з приводу деяких коментарів, що він забив на дітей від першого шлюбу, то це неправда. Тема дітей - його найголовніша травма після розлучення. Він спілкується з малими. Просто вони з першою дружиною домовилися, що він не публікує це. І якби він мав можливість, то ми були обидва за те, щоб вони хоч тиждень через тиждень жили з нами", - запевнила вона.

Нагадаємо, з матір'ю своєї дочки Емілії та сина Евана, Оленою Войченко Володимир Остапчук розлучався з гучним скандалом та взаємними публічними звинуваченнями. Утім згодом колишні чоловік та дружина спромоглися дійти згоди, зокрема Вова навіть визнав, що "наробив багато дурниць", за які йому прикро.

Як відомо, після початку повномасштабної війни Олена з дітьми виїхала до Канади, де вони зараз мешкають.