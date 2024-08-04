Остапчуки ефектним відео оголосили стать майбутньої дитини

Шоумен Володимир Остапчук та його чинна дружина Катерина, які тиждень тому повідомили, що незабаром стануть батьками, розкрили стать майбутньої дитини.

Подружжя зробило це красиво, і влаштувало цілу гендер паті.

Володимир і Катерина не стали довго тримати інтригу і відразу оголосили новину.

Володимир і Катерина влаштували захід у заміському комплексі Львова Edem Resort Medical & Spa

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Зйомка дійсно вийшла дуже естетичною і атмосферною

Незабаром у Володимира і Катерини буде синочок

Від першого шлюбу, з Оленою Войченко в Остапчука є 11-річна донька Емілія та 6-річний син Еван.

Нагадаємо, днями Катерина розказувала про термін вагітності, перші поштовхи та скільки кіло набрала.