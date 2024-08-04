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Баляндраси

Остапчуки ефектним відео оголосили стать майбутньої дитини

Марія Мельник 4 серпня, 15:15

Шоумен Володимир Остапчук та його чинна дружина Катерина, які тиждень тому повідомили, що незабаром стануть батьками, розкрили стать майбутньої дитини.

Подружжя зробило це красиво, і влаштувало цілу гендер паті.

Володимир і Катерина не стали довго тримати інтригу і відразу оголосили новину.

Володимир і Катерина влаштували захід у заміському комплексі Львова Edem Resort Medical & Spa

Володимир і Катерина влаштували захід у заміському комплексі Львова Edem Resort Medical & Spa


Зйомка дійсно вийшла дуже естетичною і атмосферною

Зйомка дійсно вийшла дуже естетичною і атмосферною

Незабаром у Володимира і Катерини буде синочок

Незабаром у Володимира і Катерини буде синочок

Від першого шлюбу, з Оленою Войченко в Остапчука є 11-річна донька Емілія та 6-річний син Еван.

Нагадаємо, днями Катерина розказувала про термін вагітності, перші поштовхи та скільки кіло набрала.

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