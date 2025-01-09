Переможець "Танцюють всі!" Володимир Раков загинув на війні

6-го січня 2025 під час бойового завдання загинув 30-річний танцівник, переможець телешоу "Танцюють всі"-6 Володимир Раков.

Про це повідомила в мережі близька подруга воїна.

У листопаді 2024 Володимиру виповнилося 30 років Фото з Instagram

Володимир долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення і служив у 2-ому стрілецькому батальйоні 24-ої ОМБр імені короля Данила.

"Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти Божественний. Ми мали бути парою на Танцях з зірками, якби на один йо..п з 1+1... Вова, ти - Естет. Ангел. Легенда. Герой. 🇺🇦 Ти віддав життя за волю України. Дякую", - написала Оля Фреймут.

"Один з найталановитіших танцівників, яких пощастило знати особисто.😞 Співчуття всім близьким. Світла, вічна памʼять Тобі Воїне. Дуже шкода і боляче. Дуже…", - зазначив у коментарях Дмитро Монатік.

Володимир народився в Євпаторії. У 2013 році він став переможцем шостого сезону "Танцюють всі!", в двох наступних сезонах співпрацював із шоу як хореограф. Також артист знімався у кліпах відомих зірок та працював актором у театрах "Kozar Dance Theatre" і "Traum Theatre Salome Germany".

У 2018 році Раков із командою Wonder Crew здобув 1-ше місце на змаганнях World of Dance у Берліні.

Редакція ТаблоID висловлює співчуття рідним і близьким Володимира. Вічна пам'ять герою.



